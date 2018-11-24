24.11.2018, 10:02

Экономист: эстонцы стали активнее брать жилищные кредиты

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rus.delfi.ee
EST
Eesti Panga ökonomist Kirstin Saluveer
Eesti Panga ökonomist Kirstin Saluveer Foto: Eesti Pank

По словам экономиста Банка Эстонии Кристин Салувеэр, если в предыдущие месяцы жители Эстонии брали жилищные кредиты чуть менее активно, то в октябре темпы вновь повысились.

Средний процент в октябре оставался на сентябрьском уровне и составил 2,5%.

Объем новых жилищных кредитов составил в октябре 136 млн евро, что на 20% больше, чем годом ранее. Это обусловлено как ростом количества кредитных договоров, так и увеличением средней суммы кредита.

Договора автолизинга заключались в октябре так же активно, как и ранее. Рост других потребительских кредитов в годовом сравнении был менее активным.

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