Экономист: эстонцы стали активнее брать жилищные кредиты

Средний процент в октябре оставался на сентябрьском уровне и составил 2,5%.

Объем новых жилищных кредитов составил в октябре 136 млн евро, что на 20% больше, чем годом ранее. Это обусловлено как ростом количества кредитных договоров, так и увеличением средней суммы кредита.

Договора автолизинга заключались в октябре так же активно, как и ранее. Рост других потребительских кредитов в годовом сравнении был менее активным.