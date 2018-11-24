Экономист: эстонцы стали активнее брать жилищные кредиты

По словам экономиста Банка Эстонии Кристин Салувеэр, если в предыдущие месяцы жители Эстонии брали жилищные кредиты чуть менее активно, то в октябре темпы вновь повысились.
Средний процент в октябре оставался на сентябрьском уровне и составил 2,5%.
Объем новых жилищных кредитов составил в октябре 136 млн евро, что на 20% больше, чем годом ранее. Это обусловлено как ростом количества кредитных договоров, так и увеличением средней суммы кредита.
Договора автолизинга заключались в октябре так же активно, как и ранее. Рост других потребительских кредитов в годовом сравнении был менее активным.