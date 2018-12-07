Экономист: энергия подорожала, а вслед за ней выросли и цены — в ноябре более чем на 3%

По сравнению с октябрем рост цен замедлился на один процентный пункт, поскольку моторное топливо в течение месяца подешевело. За этим стоит серьезное понижение нефтяных цен, что в свою очередь было вызвано повышенным предложением нефти на мировом рынке, поскольку как США, так и Саудовская Аравия повысили объем добычи. Кроме того, снижению цен на нефть способствует замедление роста спроса, особенно на развивающихся рынках.

Сегодня в Вене продолжаются переговоры между ОПЕК и Россией о снижении объемов добычи нефти. В четверг о распределении величин снижения добычи между отдельными государствами договориться не удалось. По оценкам Swedbank, нефтяные цены останутся в следующем году примерно на уровне текущего года, а еще через год опустятся ниже 70 долларов за баррель.