Экономист: энергия подорожала, а вслед за ней выросли и цены — в ноябре более чем на 3%

В ноябре инфляция достигла 3,4 процента. Наибольший вклад в рост цен внесло удорожание энергии. Повысились цены на электроэнергию, а также на такие виды топлива, как древесина, газ и пр. По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на моторное топливо также повысились на одну десятую. На цену моторного топлива влияют как возросшие по сравнению с прошлым годом цены на нефть, так и рост акцизов, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.
По сравнению с октябрем рост цен замедлился на один процентный пункт, поскольку моторное топливо в течение месяца подешевело. За этим стоит серьезное понижение нефтяных цен, что в свою очередь было вызвано повышенным предложением нефти на мировом рынке, поскольку как США, так и Саудовская Аравия повысили объем добычи. Кроме того, снижению цен на нефть способствует замедление роста спроса, особенно на развивающихся рынках.
Сегодня в Вене продолжаются переговоры между ОПЕК и Россией о снижении объемов добычи нефти. В четверг о распределении величин снижения добычи между отдельными государствами договориться не удалось. По оценкам Swedbank, нефтяные цены останутся в следующем году примерно на уровне текущего года, а еще через год опустятся ниже 70 долларов за баррель.
В целом же повышение цен в этом году достигнет 3,5 процента. Среди разных групп продуктов наибольший вклад в рост цен внесут неизбежные расходы: жилье, питание, транспорт. Кроме того, на индекс цен повлияет удорожание алкоголя и табака. В следующем году инфляция замедлится до 2,8 процентов, поскольку рост цен на энергию остановится, а повышения акцизов на алкоголь не будет.