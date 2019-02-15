Экономист: быстрый рост зарплат сохраняется

Напряжённость на рынке труда сохранится

Статистика рынка труда показывает, что напряжённость здесь сохранится. Уровень занятости высокий, а безработица находится на низком уровне. В прошлом году обновился рекорд по уровню занятости. Уровень безработицы снизился в конце прошлого года до 4,4 процента. Последний раз такой низкий уровень безработицы был отмечен в 2007-2008 гг. Без реформы трудоспособности уровень безработицы был бы ещё ниже. Из числа находящихся на учёте в Кассе по безработице треть приходилась на людей с пониженной трудоспособностью.

Численность занятых, по данным Департамента статистики, выросла на 6000 человек. В основном — в секторе обслуживания (в области образования, туризма, здравоохранения и развлечений). Несмотря на то, что в образовании и здравоохранении число занятых увеличилось, в целом по публичному сектору число работников осталось на уровне позапрошлого года.

По сравнению с прошлым годом число работников с частичной занятостью увеличилось, а число занятых полный рабочий день уменьшилось. Поскольку спрос на рабочую силу высок, находят себе применение и те, кто не могут или не хотят работать полный рабочий день. Положительный момент состоит в том, что в прошлом году возросло число частично занятых именно среди тех, кто не хотели работать полный рабочий день и/или одновременно учились.

45% людей работали на расстоянии до 5 километров от дома. 56% занятых в прошлом году добирались до работы на автомобиле и пятая часть — на общественном транспорте.