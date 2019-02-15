Экономист: быстрый рост зарплат сохраняется

В прошлом году обновился рекорд по уровню занятости. Занятость выросла в сфере обслуживания. В соответствии с прогнозом Swedbank, высокий уровень занятости и низкая безработица сохранятся и в этом году. Рост средней брутто-зарплаты, по мнению Swedbank, будет в этом году более 6%.
Напряжённость на рынке труда сохранится
Статистика рынка труда показывает, что напряжённость здесь сохранится. Уровень занятости высокий, а безработица находится на низком уровне. В прошлом году обновился рекорд по уровню занятости. Уровень безработицы снизился в конце прошлого года до 4,4 процента. Последний раз такой низкий уровень безработицы был отмечен в 2007-2008 гг. Без реформы трудоспособности уровень безработицы был бы ещё ниже. Из числа находящихся на учёте в Кассе по безработице треть приходилась на людей с пониженной трудоспособностью.
Численность занятых, по данным Департамента статистики, выросла на 6000 человек. В основном — в секторе обслуживания (в области образования, туризма, здравоохранения и развлечений). Несмотря на то, что в образовании и здравоохранении число занятых увеличилось, в целом по публичному сектору число работников осталось на уровне позапрошлого года.
По сравнению с прошлым годом число работников с частичной занятостью увеличилось, а число занятых полный рабочий день уменьшилось. Поскольку спрос на рабочую силу высок, находят себе применение и те, кто не могут или не хотят работать полный рабочий день. Положительный момент состоит в том, что в прошлом году возросло число частично занятых именно среди тех, кто не хотели работать полный рабочий день и/или одновременно учились.
45% людей работали на расстоянии до 5 километров от дома. 56% занятых в прошлом году добирались до работы на автомобиле и пятая часть — на общественном транспорте.
Иностранные работники ослабили дефицит рабочей силы
Дефицит рабочей силы в январе был основным препятствием для развития бизнеса на одной пятой части промышленных предприятий и на четверти предприятий обслуживания и строительства (по данным Института конъюнктуры). По данным Кассы по безработице, в четвёртом квартале чаще всего искали операторов машин и механизмов, продавцов, социальных работников и строителей. Нехватка рабочей силы, по данным Кассы по безработице, оставалась в четвёртом квартале прошлого года на том же уровне, что и годом ранее. Без иностранной рабсилы дефицит был бы ещё более заметным, особенно, в строительстве. В прошлом году было зарегистрировано более 20 000 случаев кратковременной работы иностранцев.
Быстрый рост зарплат сохраняется
Работники чувствуют себя на рынке труда сравнительно уверенно. Число вакансий, а также увольнений по инициативе работника по-прежнему остаётся высоким. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. Данные Налогово-таможенного департамента на конец прошлого года показывают продолжение быстрого роста зарплат.
В соответствии с прогнозом Swedbank, высокий уровень занятости и низкая безработица сохранятся и в этом году. Дефицит рабочей силы способствует продолжению быстрого роста зарплат. Рост средней брутто-зарплаты, по мнению Swedbank, будет в этом году более 6%.