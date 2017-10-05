Экономим 200 евро, или Пять способов пользоваться Microsoft Office и не платить за это

Всем хорош Microsoft Office, вот только больно сильно он платный. Однако, есть несколько способов добраться до его программ и не платить при этом ни цента. И нет, способа "скачать его на торренте" (то есть украсть) в этом списке нет. Все легально!

Конечно, цена в 200 евро условна — есть ведь еще подписка на Office 365, позволяющая за 3-7 евро в месяц пользоваться самыми ходовыми программами пакета. Но зачем платить даже такие деньги (минимум 35 евро в год), если можно не платить вовсе?

Office Online — урезанные возможности, зато даром навсегда

Самый простой и "моментальный" способ приобщиться к программам из пакета Microsoft Office — использовать его онлайн-версию, которая представляет собой расширение для Microsoft Edge или для Google Chrome.

Разумеется, для этого нужно подключение к интернету. И, конечно же, все эти программы представляют собой базовые, урезанные версии. С их помощью можно открыть и отредактировать документ, в них ничего не "поедет", но многие сложные и важные функции (включая макросы) работать не будут.

Мобильные приложения Microsoft Office — даром, но только "на бегу"

Если MS Offfice нужен "на бегу", то стоит воспользоваться его различными версиями, предназначенными для мобильных устройств под управлением Android или iOS. Это достаточно мощные программы, однако то, насколько они удобны или неудобны для использования зависит от размера экрана. На планшетах и больших "смартфонах-лопатах" все замечательно, а если диагональ экрана небольшая…

Пользователи Android 4.4 и старше должны для этого скачать Microsoft Office Mobile. Если на устройстве стоит более свежая версия Android, лучше качать программы по отдельности, а найти их можно на странице Microsoft в Google Play.

В случае с iOS разделения на новые и старые версии нет, они всегда актуальны. Найти их также можно на странице Microsoft в App Store. Стоит только помнить, что пользователям iPad Pro бесплатная версия недоступна, им нужна подписка на Office 365. Ну, в основном потому, что iPad Pro — это почти что ноутбук.

Пробная версия Office 365/ProPlus — полнофункциональное счастье на месяц

Если хочется пользоваться полнофункциональной версией и не платить за нее, то это тоже можно устроить — но только на месяц. Для этого достаточно подписаться на пробную версию Office 365.

При этом у вас потребуют ввести данные действующей кредитной карты или учетной записи PayPal, так что количество бесплатных месяцев ограничено количеством кредиток (или друзей с кредитками). Только не забудьте, что Microsoft возьмет деньги автоматически строго через 30 дней — надо вовремя все отменить!

Альтернатива — пробная версия Office 365 ProPlus. Тоже на месяц, хотя когда-то давали целых 60 дней.

MS Office на новом ноутбуке — бесплатно, но только на год

Еще один способ получить бесплатно полнофункциональную версию MS Office — заполучить ее вместе с новыми компьютером (редко) или ноутбуком (гораздо чаще). Правда, способ очень специфический и требующий совпадения нескольких факторов — желания купить ноутбук, возможности это сделать и необходимости в бесплатном Office. Но если вы все равно покупаете ноутбук и стоит выбор между двумя одинаковыми моделями — почему бы не выбрать ту, в комплекте с которой идет Office?

Правда, чаще всего речь идет лишь о бесплатной подписке на Office 365 на год. Тоже неплохо, но через год все равно придется платить.