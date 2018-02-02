Экономика Украины растет быстрее российской. Почему?

Валовый внутренний продукт Украины, которую называют второй по бедности страной Европы, с поправкой на инфляцию вырос на 2,1% в 2017 году, сообщил Национальный банк страны.
Годом ранее показатель прибавил 2,3%.
Тем временем российская экономика приросла за 2017 год на 1,5%, а в 2016-м и вовсе сократилась на 0,2%.
Почему же украинские цифры опережают российские?
Обе страны восстаналиваются от экономических кризисов: Россия — после обвала цен на нефть в 2014 году, Украина — после гражданской войны и потери контроля над территориями Крыма и Донбасса в том же году.
Вечное восстановление
Если вспомнить цифры за предыдущее десятилетие, станет очевидно, что украинская экономика пережила последний кризис и предыдущий — глобальную рецессию после 2008 года — намного тяжелее, чем российская.
Как видно из графика, реальный ВВП Украины в конце прошлого года все равно был на 20% ниже, чем 10 лет ранее.
2-процентный рост последних двух лет произошел благодаря эффекту низкой базы. Иными словами, украинская экономика в прошлом сжалась так сильно, что наклюнувшийся рост кажется значительным.
Полное восстановление ожидается нескоро. По прогнозу Международного валютного фонда на ближайшую пятилетку, в 2022 году экономика Украины будет на 3% ниже уровня 2007 года, а российская — на 20% превзойдет его.
Если же поставить задачу догнать по богатству Россию или беднейшие страны Евросоюза, то речь, скорее всего, будет идти о десятилетиях.
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (2016)
Украина — $7 509
Россия — $24 967
Латвия — $23 834 (самая бедная страна Евросоюза)
Источник: МВФ.