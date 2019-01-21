Экономика Германии замедляется. Есть ли у нас повод для беспокойства?

Однако точно так же сбавила обороты и внешняя торговля. Если в 2017 году рост экспорта составил 4,6%, то в 2018 году он замедлился до 2,4%. В отличие от других крупных держав, для Германии экспорт значит практически так же много, как и частное потребление, составляя половину государственного ВВП — рекордно высокий коэффициент для такой большой экономики. Для сравнения: в США удельная доля экспорта в ВВП составляет всего 12%, в Японии — 18%, и даже экспорт ”мирового завода” — Китая — составляет менее 30% от ВВП. Во многом причина более медленного роста экспорта кроется в почти 10%-ном спаде торговли с Китаем. Однако аналогичный удар нанес также спад экспорта в Голландию. Кроме того, снизился уровень экспорта по направлению основного торгового партнера Германии — Соединенных Штатов Америки, который в прошлом году был на уровне экспорта во Францию.

Чем вызвано такое большое внимание к роли Китая в экономике Германии? Спрос со стороны Китая благоприятно сказывался на промышленности Германии именно в долгосрочной перспективе, внося самый значительный вклад в рост экспорта Германии в течение последних 10 лет. На сегодня же сохранение аналогичного темпа роста и в будущем уже под вопросом. Во-первых, экономика Китая слегка сбавляет обороты, и тревожное положение дел во внешней торговле не особенно вдохновляет предприятия этой страны вкладывать в дорогую немецкую технологию. Во-вторых, экономика Китая претерпевает структурные изменения — дальнейший рост основывается не столько на экспорте и инвестициях, сколько на потреблении. К тому же, с ростом технологического уровня Китая потребность в сконструированных немцами машинах и оборудовании становится всё ниже и ниже.

Всё же можно утверждать, что нынешняя ситуация в Германии — не является неожиданной. Ожидать от одной из самых богатых стран мира более чем 2%-ного роста ВВП — очевидно слишком, и скорее всего экономика Германии будет двигаться обратно в направлении своего долгосрочного роста. Самое главное, чтобы консервативные немцы не отреагировали чрезмерно в свете нынешнего негативного новостного потока.

Экономика Германии имеет значительное влияние на Эстонию

Что должен думать об этом простой житель Эстонии? Экономика Германии, понятное дело, важна для Эстонии. В прошлом году в Германию было продано 7% произведенных здесь товаров, что делает Германию третьим по важности торговым партнером Эстонии. И что не менее важно — Германия является важнейшим целевым направлением для наших основных торговых партнеров — Финляндии и Швеции, что, в числе прочего, означает, что многие эстонские предприятия экспортируют свою продукцию в Германию опосредованно, по цепочкам создания стоимости, проходящим через Северные страны. В качестве основных торговых статей Эстония экспортирует в Германию электрическое и медицинское оборудование, изделия из древесины, мебель и сборные дома, что составляет в сумме около двух третей направляющегося туда экспорта. Несмотря на то, что Эстония экспортирует статьи как для внутреннего рынка Германии, так и товары для дальнейшего экспорта, глядя на последние события в экономике Германии, есть смысл оценивать потенциал роста обеих категорий консервативно. Целью на ближайшие годы обязательно должно стать внесение разнообразия в экспорта в Германию, потому как, учитывая размер и состоятельность тамошнего рынка, свою нишу на нем могут найти все желающие.