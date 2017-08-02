Экономический рост в еврозоне ускорился

Несмотря на политические разногласия между европейскими правительствами, предстоящий Brexit и непредсказуемую политику президента США Дональда Трампа, экономический рост в еврозоне слегка ускорился. Об этом пишет Deutsche Welle.

По предварительным данным, во втором квартале 2017 года показатель ВВП в 19 странах европейского валютного союза увеличился на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило во вторник, 1 августа, европейское статистическое ведомство Евростат.

Аналогичный показатель за первые три месяца текущего года составил 0,5 процента. Между тем, если сравнивать экономические показатели второго квартала с тем же периодом 2016 года, рост ВВП в еврозоне за год составил 2,1 процента.

При этом в предварительном отчете за второй квартал не учтены данные по Германии. Информация о ВВП ФРГ за период с апреля по июнь будет опубликована в середине августа. После этого данные по всей еврозоне также могут быть скорректированы.

Эксперты считают, что эти цифры свидетельствуют о дальнейшем оживлении конъюнктуры в странах Еврогруппы, экономика которой на протяжении нескольких лет переживала тяжелые времена. С середины 2013 года экономика еврозоны вновь вошла в стадию роста.