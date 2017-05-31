”В начале года экономический рост Эстонии ускорился до 4,4%, что, несомненно, очень позитивный факт. В последний раз столь быстрый рост Эстония видела в 2012 году”, — прокомментировал премьер-министр Юри Ратас данные Департамента статистики об экономических показателях за I квартал.

По словам премьер-министра Ратаса, наряду с оценкой экономического роста есть еще несколько хороших новостей, передает Коммуникационное бюро правительства.

Во-первых, увеличились показатели производительности и структура экономического роста: ”Последним годам был присущ низкий рост производительности, и прибыли снижались. По состоянию на начало этого года, картина стала заметно лучше”.

”Во-вторых, увеличилась инвестиционная активность, что демонстрирует большую уверенность в будущем. Инвестиции же позволяют ожидать, что быстрый экономический рост продолжится и в дальнейшем. В-третьих, экономический рост в начале года носил широкий характер, т.е. дела шли хорошо во многих секторах одновременно”, — добавил он.

Перспективы роста в мировой экономике в последнее время улучшились, и от этого также выиграли эстонские экспортеры. ”В начале года наши экспортеры смогли нарастить объемы продаж — в последний раз так быстро экспорт рос в 2011 году”, — сказал премьер-министр.

Показатели рынка труда также указывают на укрепление экономики. В начале года показатель безработицы опустился до 5,6%. ”Столь низкий уровень безработицы мы видели только во время бума примерно 10 лет назад. Выросшая занятость позволяет уменьшить неравенство в обществе, что является одной из целей коалиции”, — пояснил Ратас.

”Сейчас важно сохранить темпы роста и заложить фундамент для экономического роста в будущем. С целью реализации заданного правительством приоритета экономического роста, я созвал правительственную комиссию по экономическому развитию, которая будет ежемесячно заниматься именно вопросами экономического роста”.

Первое заседание комиссии по экономическому развитию запланировано на 13 июня.