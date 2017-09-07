Экономический прогноз Nordea: перспективы преимущественно позитивные

Согласно последнему экономическому прогнозу Nordea, рост экономики в Эстонии совершенно очевидно стал более обширным, и на фоне быстрого роста наших торговых партнеров из стран Северной Европы мы также движемся более стремительно, чем ожидалось: в первом полугодии 2017 года экономическому росту особенно способствовал рост объема инвестиций предприятий и тенденции на строительном рынке.

По словам главного экономиста Nordea Тыну Пальма, перспективы эстонской экономики на следующие годы остаются преимущественно позитивными на фоне внешней среды, и в связи с предстоящим оживлением частного потребления существуют риски, связанные с более быстрым ростом, чем ожидалось, сообщается в пресс-релизе.

Кульминационный момент, которым стал двукратный рост экспорта, уже миновал, и заказы на экспорт продолжают расти

Рост ВВП на 4,4% в 1-м квартале вместе со значительным ростом экспорта и вкладом, связанным с инвестициями, четко демонстрирует, что экономика начала широкомасштабное восстановление. При поддержке внешнего спроса и цен на экспорт доходы предприятий растут, и прибыль также вновь начала увеличиваться.

Рост (номинальный) объема экспорта товаров замедлился во 2-м квартале в годовом сравнении на 8% (1 квартал — 12%). При этом широкомасштабное увеличение объема эстонской промышленной продукции, которая зависит от экспорта, в 1-й половине этого года было самым быстрым в еврозоне (11,6%). На фоне восстановления рынков сырья и спроса на электроэнергию двузначные цифры, связанные с ростом, демонстрируют энергетическая и горная сферы промышленности.

”Высокое чувство уверенности среди предпринимателей совпадает с тенденциями в еврозоне. Чувство уверенности, преобладающее среди представителей различных отраслей промышленности в Эстонии, с начала года заметно окрепло, и в данный момент оно охватывает намного более позитивные, чем ранее, оценки, которые предприниматели дают ценам на экспорт, новым заказам, а также спросу на рабочую силу. Ожидания в плане производственных перспектив в июле и августе еще более повысились”, — прокомментировал Пальм перспективы роста промышленности.

На фоне перспектив роста экспортных рынков инвестиции вновь начали стремительный рост

В то время как экспорт развивается по вполне ожидаемому сценарию, стремительный рост инвестиций совершенно очевидно превысил все ожидания. Помимо активизации инвестиций в инфраструктуру, рекордный рост связан с оживлением инвестиций в предприятия на фоне активизации экспортных рынков, включая в себя также отдельные крупные сделки в сфере промышленности и транспорта.

”Рост инвестиций охватывает как частные, так и государственные предприятия, что позволяет на фоне недавно опубликованной статистики, подтверждающей существенный рост экономики во 2-м квартале, ожидать экономического роста, стремящегося к четырем процентным пунктам”, — прокомментировал Пальм.

Общее размещение капитала внесло в 1-м полугодии текущего года в рост экономики в общей сложности ок. 3,8 процентных пункта. Для сравнения, частное потребление способствовало оживлению экономики всего на 0,9%.

По словам Пальма, внешний спрос, строительство жилых домов и крупномасштабные проекты в области инфраструктуры обеспечат положительные перспективы в области экспорта и инвестиций также и в будущем.

”На фоне высокого чувства уверенности активизируются старые, а также начинаются совершенно новые инвестиционные проекты, в результате чего в будущем также следует ожидать скачкообразного роста инвестиций. Помимо реконструкции строений, также увеличился объем инвестиций в транспортные средства и в меньшей степени также в станки и оборудование”, — сказал Пальм.

В сфере частного потребления следует ожидать тенденции к росту — рост доходов и налоговые льготы способствуют потреблению

Год начался со скромного однопроцентного роста потребления в 1-м квартале. Одним из ограничительных факторов была высокая инфляция, которая временно превышала средний показатель в еврозоне на два процента.

По мнению Пальма, сдержанный годовой рост доходов от розничных продаж в 2% в фиксированных ценах все же является временным и не отображает фактического интереса к потреблению среди частных лиц: ”Темп роста частного потребления в рыночных ценах, скорее, является стремительным и сопоставим с темпом роста зарплат. Самое высокое в данном экономическом цикле чувство уверенности среди потребителей и льготные процентные ставки способствуют тому, что в моду входит приобретение в лизинг новых автомобилей и, скорее, новой недвижимости”.

В следующем году потреблению будут способствовать растущий спрос на рабочую силу, рост не облагаемого налогом дохода и замедление инфляции. ”Потребитель становится все лучше осведомлен о глобальных вариантах выбора, а также внимательно следит за ценами, что в свою очередь подстегивает онлайн-торговлю, которая демонстрирует двузначный рост”, — считает Пальм.

По словам Пальма, открытая экономика в Эстонии еще более выиграет от наблюдаемого в настоящий момент мощного синхронизированного роста экономических показателей в странах еврозоны и Северной Европы, а дополнительными факторами успеха станут инвестиции (в инфраструктуру) и набирающее стремительные обороты частное потребление. Более позитивные прогнозы способствуют повышению чувства уверенности как у предпринимателей, так и у граждан.

”Это дает повод для формулировки позитивных прогнозов, связанных с экономическим ростом. В то же время на фоне стремительного роста нельзя забывать о глобальных рисках и о необходимости вопреки еще более радужным экономическим перспективам отпустить возможность развития экспорта и производительности. Сдерживание быстрого роста цен — это сложная задача”, — подвел итог Пальм, комментируя экономические результаты Эстонии.

Страны Северной Европы и страны Балтии

Более быстрый рост глобальной экономики и торговли вместе с чувством финансовой уверенности способствуют росту экспорта и инвестиций в странах Северной Европы. В этот раз приятным сюрпризом стала финская экономика, которая в этом году выросла на целых 3%.

Страны Северной Европы и страны Балтии на горизонте прогнозирования войдут в более зрелую фазу экономического развития, в связи с чем мы ждем замедления быстрого циклического роста. В странах Балтии в долгосрочной перспективе рост будет в пределах 2-3%, если его не будут подстегивать инвестиции в производительность.