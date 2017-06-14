Экономический прогноз банка Nordea в Эстонии: к чему готовиться?

В соответствии со свежим экономическим прогнозом Nordea, экономический рост Эстонии превышает ожидания, вновь демонстрируя за последние полгода показатели, опережающие средние по зоне евро, значится в пресс-релизе.

По словам главного экономиста Nordea Тыну Пальма, оживление экспорта и инвестиций важнее темпов роста. Это даёт основание прогнозировать высокий рост ВВП: 3,1% в 2017 и минимум 2,7% в 2018 году. В связи с улучшением перспектив внешней среды и ростом инвестиций на горизонте прогнозирования обозначились и риски роста.

Эстонская экономика вышла из зимней спячки

Nordea прогнозирует, что в этом году экономический рост будет иметь под собой более широкую основу. Наша экономика на фоне хороших показателей еврозоны и наших северных торговых партнёров, в том числе Финляндии, показала результаты, которые превысили ожидания. 4,4%-ному росту в I квартале 2017 года способствовало оживление валового экспорта на 11,6% и скачкообразный рост инвестиций на 16,5% с низкого уровня (уровень инвестиций от ВВП 22,2%). Со II квартала прошлого года рост объёма валового экспорта составлял в среднем 6,7% по сравнению с показателями предыдущего года, при этом рост доходов касается как экспорта товаров, так и экспорта услуг.

„Эстонская экономика хоть и проснулась от зимней спячки, но ей рано почивать на лаврах. С учётом долгосрочных вызовов, таких как старение населения и скромный уровень производительности труда, солидные цифры роста за два последних квартала ещё не дают оснований для излишнего оптимизма”, — прокомментировал результаты роста экономики главный экономист Nordea Тыну Пальм.

Улучшились перспективы внешней среды

Есть несколько признаков улучшения перспектив внешней среды: рост внешнего спроса у торговых партнёров Эстонии, самый высокий за последние 6 лет показатель чувства уверенности в еврозоне и сдержанный рост цен в еврозоне, способствующий низкому уровню процентных ставок по евро.

Восстанавливаются также глобальная экономика и промышленность. Основные сегодняшние риски (tail risks) — геополитика и миграционный кризис.

Ключевой фактор долгосрочного роста благосостояния Эстонии — инвестиции в глобальную конкурентоспособность

Залог долговременного успеха Эстонии, прежде всего, состоит в оживлении инвестиций в частном секторе и в повышении производительности. В условиях низкого уровня безработицы Эстония растёт в этом году быстрее своей долгосрочной способности к росту. Будучи открытой экономикой, Эстония на фоне восстановившейся активности отраслей экономики внутреннего рынка нуждается в структурном сдвиге в направлении экспорта и инвестиций, что повысило бы её долгосрочный потенциал роста. Объём эстонской экономики в прошлом году на 7% превзошёл уровень 2006 года, когда был бум. При этом в качестве драйвера роста успешно выступало частное потребление, которое было лишь примерно на 2 процентных пункта от ВВП ниже, чем в упомянутый год бума. В ситуации, когда частное потребление быстро восстановилось, инвестиции остаются примерно на 25% ниже докризисного периода. Если в еврозоне инвестиции вновь начали расти уже со II квартала 2013 года, то в Эстонии новый цикл роста начался лишь в начале текущего года.

„Упущенное время надо использовать разумно — избегая перегрева внутреннего рынка и излишнего разрыва цен со средними ценами по еврозоне. Таким образом, вместо циклического оживления внутреннего спроса, ограниченные средства целесообразно направить, прежде всего, на развитие рабочей силы, создание высокооплачиваемых рабочих мест и на использование возможностей цифровых технологий для повышения производительности и экспортных доходов”, — добавил Пальм.

Эстония нуждается в „Прыжке тигра” на рынке труда

В условиях стареющего и убывающего трудоспособного населения Эстония нуждается в „Прыжке тигра” на рынке труда. По оценке Пальма, вместо инвестирования зарубежных средств в бетон, целесообразно отдать предпочтение человеческим ресурсам и проектам, в которых приоритетом является рост доходов и экспорт. При инвестировании на внутреннем рынке можно активнее использовать государственно-частное партнёрство (PPP).

Для достижения долгосрочного благосостояния в качестве приоритета экономической политики можно было бы выбрать рост экспортных доходов, ротацию рабочей силы на высокооплачиваемые рабочие места и рост занятости молодёжи в экспортирующем частном секторе.

По аналогии с глобальными экономическими тенденциями, такие инженерные отрасли, как информационно-коммуникационные и прочие цифровые технологии играют ведущую стратегическую роль в повышении производительности труда. Создаваемый благодаря симбиозу ИКТ и других отраслей технологии потенциал добавленной стоимости — ключ к повышению благосостояния на более широкой основе.

Мировые технологические гиганты, как незаменимые визионеры

Мировые технологические гиганты с глобальным охватом и сверхбыстрым ростом рыночной стоимости являются незаменимыми визионерами в развитии стратегий роста и инноваций государств цифровой эпохи.

„В ситуации стареющего и убывающего населения трудоспособного возраста успех Эстонии связан с максимальным использованием своих относительных преимуществ. Суть в том, что долгосрочные возможности роста Эстонии наряду с быстрой адаптацией к новым технологиям, всё теснее связаны также с опирающимся на человеческий капитал экспортом услуг и с интенсификацией подрядных работ в области R&D (Research and Development). К последним относятся, например, экспорт решений эстонского э-государства, интегрирование решений в области программного обеспечения и расширение оказания консультационных услуг. Залог успеха — выбор экономической политики, исходящей из ясных долгосрочных приоритетов, и её реализация на основе сотрудничества государства и частного сектора. В Ирландии реализовать быстрые структурные преобразования помог инвестиционный климат, стимулирующий прямые инвестиции наряду с развитием рабочей силы. Такая инвестиция окупится”, — подытожил Пальм, комментируя экономические результаты.