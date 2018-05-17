17.05.2018, 19:30

Экономический обзор северных стран: несмотря на обеспокоенность, стабильный рост экономики продолжается


Михкель Нестор, экономический аналитик банка SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик банка SEB
EST 2
SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor
SEB majandusanalüütik Mihkel NestorFoto: Madis Veltman

После чрезвычайно успешного 2017 года возникают вопросы о дальнейшем направлении экономики как в Эстонии, так и в более широком плане. Можем ли мы надеяться на продолжение быстрого экономического роста? Поднимутся ли процентные ставки? Каким образом на нас повлияет политическая конфронтация между великими державами? Похоже, что тревога о будущем усиливается.

Для фондовых рынков 2018 год начался с широкомасштабного спада, который сейчас пусть и остановился, однако повлек за собой значительно большую волатильность. Не оправдал ожиданий экономический рост в США в первом квартале, да и в Европе некоторые экономические показатели по сравнению с прошлым годом сдали свои позиции. Страны, которые классифицируются в основном как развивающиеся рынки, были разочарованы ужесточением денежно-кредитной политики США, в результате чего дорожают кредитные деньги.

На темпы роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах повлияет совокупное воздействие политики и экономического цикла. С политической стороны тон будут задавать Брексит, продолжение интеграционного проекта Евросоюза, внешняя политика Дональда Трампа, а также попытки России и Китая усилить свое влияние. Наибольшие риски заключаются в торговой войне США и Китая, а также события, происходящие на Ближнем Востоке, однако как показывает история, влияние политических событий на экономику ограничено. Важнее становится вопрос, на какой стадии экономического цикла мы сейчас находимся. Тем не менее, небольшие трепыхания в начале года еще не указывают на то, что цикл пойдет в обратную сторону.

ТОП

Укрепление позиций рынка труда продолжалось рука об руку с ростом цен на активы, что создает основу для более быстрого роста частного потребления. С другой стороны, низкий рост заработной платы и инфляция свидетельствуют о том, что ”температура” мировой экономики всё еще довольно низкая. В то же время более активное использование капитальных товаров привело к резкому увеличению широкомасштабной инвестиционной активности. При совместном воздействии этих факторов мы ожидаем продолжения быстрого и широкомасштабного роста мировой экономики, который как в 2018, так и в 2019 году достигнет 4%.

Ослабление экономических показателей еврозоны в начале года было, по-видимому, временным явлением. Несмотря на то, что повышение курса евро усугубило положение экспортеров, снижение промышленного производства было вызвано внешними факторами, такими, как например погода. Следует иметь в виду, что снижение показателей безопасности произошло с рекордно высокого уровня, и в долгосрочной перспективе показатели по-прежнему сильны. Довольно показателен тот факт, что индикатор доверия менеджеров по закупкам был в последние месяцы выше во Франции, чем в Германии, что говорит о лучшем балансе экономического роста в еврозоне.

В течение прогнозируемого периода в долгосрочной перспективе рост должен оставаться выше своего потенциала как в Германии, Франции, Испании, так и в Италии. В экономике еврозоны это будет означать рост в размере 2,4% в 2018 году и 2,3% в 2019 году. В течение прогнозируемого периода денежно-кредитная политика Европейского центрального банка будет оставаться довольно мягкой, однако 2019 год должен привести к первому повышению процентных ставок. Изменение должно произойти в июне 2019 года, когда отрицательная процентная ставка по депозитам будет увеличена с уровня -0,4% до -0,25%. Осенью того же года повысится процентная ставка по рефинансированию с нынешнего нулевого уровня до 0,25%. Выпуск облигаций центрального банка будет продолжаться, хотя и в меньших объемах, до конца 2018 года.

Экономическая конъюнктура основных торговых партнеров Эстонии — Финляндии и Швеции — будет оставаться благоприятной. После успешного 2017 года экономический рост в Финляндии замедлится лишь незначительно, снизившись с 2,6% в прошлом году до 2,5% в 2018 году и до 2,4% в 2019 году. Рост по-прежнему будут вытягивать экспорт и инвестиции, однако по сравнению с прежними периодами увеличится доля частного потребления. В Швеции экономический рост несколько ускоряется по сравнению с прошлым годом, повысившись до 2,6%. Несмотря на то, что рост частного потребления и инвестиций замедляется, слабость шведской кроны дает сильный стимул к экспорту. Отчетливая негативная тенденция –значительное замедление жилищного строительства в Швеции, что вгоняет в уныние как эстонских производителей домов, так и других экспортеров, зависящих от успехов сектора недвижимости.

Как и в остальных странах Европы, в начале года в Эстонии также ослабились некоторые экономические показатели. Рост объемов обрабатывающей промышленности замедлился, а рост экспорта в марте даже ушел в минус. В то же время на высоком уровне остается продолжающееся укрепление рынка труда и индикаторов доверия. На основании текущих данных кажется, что влияние налоговой реформы на рост потребления остается слабее, чем ожидалось, однако многие другие факторы по-прежнему способствуют продолжению роста покупательной способности. Рост импорта капитальных товаров и всё еще активный рынок строительства свидетельствует о значительном росте инвестиций.

Хотя в последние месяцы многие прогнозисты скорректировали свои ожидания, повысив их в отношении экономического роста этого года, банк SEB продолжает занимать консервативную позицию: мы по-прежнему ожидаем, что экономический рост в 2018 году составит 3,5%, и в 2019 году — 3%.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Съел пиццу в магазине — невкусно — платить не буду! И другие печально-комичные случаи из продуктовых

17.05.2018
У некоторых клиентов магазинов существует представление, что продуктовый — это буфет, где все можно взять и попробовать. Или например, что-то съесть-выпить, еще не заплатив за это.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Хельве Сяргава: коррупционная инфекция полностью поразила городскую систему Таллинна

17.05.2018
По словам председателя ревизионной комиссии Таллиннского горсобрания социал-демократа Хельве Сяргава, коррупционная инфекция полностью заразила городскую систему. Новые случаи коррупции появляются как грибы после дождя.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €

Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев — экономический рост привел к дефициту кадров

17.05.2018
В Южной Финляндии решили отказаться от практики, согласно которой, открытые вакансии необходимо в первую очередь заполнять гражданами Финляндии или стран Европейской Экономической Зоны, сообщает Yle.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Юри Ратас: мы подтвердили Западным Балканам, что дверь в ЕС открыта

17.05.2018
17 мая в столице Болгарии состоялся саммит ЕС и государств региона Западные Балканы. Эстонию на саммите представлял премьер-министр Эстонии Юри Ратас. "Сегодняшний саммит Европейского союза и Западных Балкан стал важным событием, так как предыдущая подобная встреча состоялась 15 лет назад. Мы вновь подтвердили нашим партнерам с Западных Балкан, что дверь в Европейский союз для них открыта. Таково наше обещание", — рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, подводя итоги саммита.
Подробнее

СМИ: Сергея Скрипаля начали допрашивать британские следователи

17.05.2018
Британские следователи допрашивают экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, передает в четверг телеканал Sky news.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ