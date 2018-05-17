Экономический обзор северных стран: несмотря на обеспокоенность, стабильный рост экономики продолжается

На темпы роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах повлияет совокупное воздействие политики и экономического цикла. С политической стороны тон будут задавать Брексит, продолжение интеграционного проекта Евросоюза, внешняя политика Дональда Трампа, а также попытки России и Китая усилить свое влияние. Наибольшие риски заключаются в торговой войне США и Китая, а также события, происходящие на Ближнем Востоке, однако как показывает история, влияние политических событий на экономику ограничено. Важнее становится вопрос, на какой стадии экономического цикла мы сейчас находимся. Тем не менее, небольшие трепыхания в начале года еще не указывают на то, что цикл пойдет в обратную сторону.

Укрепление позиций рынка труда продолжалось рука об руку с ростом цен на активы, что создает основу для более быстрого роста частного потребления. С другой стороны, низкий рост заработной платы и инфляция свидетельствуют о том, что ”температура” мировой экономики всё еще довольно низкая. В то же время более активное использование капитальных товаров привело к резкому увеличению широкомасштабной инвестиционной активности. При совместном воздействии этих факторов мы ожидаем продолжения быстрого и широкомасштабного роста мировой экономики, который как в 2018, так и в 2019 году достигнет 4%.

Ослабление экономических показателей еврозоны в начале года было, по-видимому, временным явлением. Несмотря на то, что повышение курса евро усугубило положение экспортеров, снижение промышленного производства было вызвано внешними факторами, такими, как например погода. Следует иметь в виду, что снижение показателей безопасности произошло с рекордно высокого уровня, и в долгосрочной перспективе показатели по-прежнему сильны. Довольно показателен тот факт, что индикатор доверия менеджеров по закупкам был в последние месяцы выше во Франции, чем в Германии, что говорит о лучшем балансе экономического роста в еврозоне.

В течение прогнозируемого периода в долгосрочной перспективе рост должен оставаться выше своего потенциала как в Германии, Франции, Испании, так и в Италии. В экономике еврозоны это будет означать рост в размере 2,4% в 2018 году и 2,3% в 2019 году. В течение прогнозируемого периода денежно-кредитная политика Европейского центрального банка будет оставаться довольно мягкой, однако 2019 год должен привести к первому повышению процентных ставок. Изменение должно произойти в июне 2019 года, когда отрицательная процентная ставка по депозитам будет увеличена с уровня -0,4% до -0,25%. Осенью того же года повысится процентная ставка по рефинансированию с нынешнего нулевого уровня до 0,25%. Выпуск облигаций центрального банка будет продолжаться, хотя и в меньших объемах, до конца 2018 года.