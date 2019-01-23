Экономический обзор SEB: колебаний финансовых рынков для падения экономики недостаточно

Ведущие центральные банки сегодня стоят перед дилеммой — как нормализовать денежную политику, не шокируя излишне участников. Процент безработицы в странах ОЭСР упал на минимальный уровень с 1980-х годов, и согласно большинству прогнозов снижение будет продолжаться и дальше, несмотря на замедление экономического роста. Рост заработных плат в крупных экономиках ускорился в среднем на один процент, однако в историческом плане он всё же очень медленный. Это сдерживает инфляцию и позволяет центробанкам продолжать нормализацию процентных ставок в еще более медленном темпе. В случае Европейского центробанка это означает всё же первый малый подъем процентных ставок в конце 2019 года, если отрицательная ставка, установленная для сбережений банков, поднимется до -0,25%. Федеральный резерв, по оценке SEB, поднимет основную процентную ставку на уровень 2,75% в июне этого года, но это будет последним подъемом в течение всего прогнозируемого периода.

2018 год оказался для экономики еврозоны намного более скудным, чем ожидалось. Причиной этого послужили проблемы во внешней торговле, а также существенно замедлившийся рост частного потребления. В 2019 году перспектива в отношении экспорта остается изменчивой, при этом пространства для роста внутреннего потребления в еврозоне хватает. С одной стороны, на высоком уровне находится использование производственных ресурсов, указывающее на скорую необходимость в инвестициях. С другой стороны, финансовое состояние хозяйств сильное, и, улучшая сегмент потребителя, у них есть возможности увеличить свои расходы. Согласно прогнозу, в 2019 году экономика еврозоны должна увеличиться на 1,6%, а в 2020 году — на 1,7%. При более широком рассмотрении Европы основной вопрос, само собой, заключается в будущем Великобритании. В качестве наиболее вероятного сценария можно рассматривать избегание ”жесткого Брексита”, и когда период неопределенности подойдет к концу, то это окажет положительное влияние на экономику, позволив двигаться дальше с инвестициями, которые до сих пор находились в состоянии ожидания.

Несмотря на то, что внутренняя и внешняя политика США носит турбулентный характер и сегодня отчетливо влияет в том числе и на реальную экономику, экономический рост страны до сих пор сохранялся сильным. Узкие условия на рынке труда и уменьшающийся вклад бюджетной политики в дальнейшем все же замедлят рост, в результате чего в 2019 году ВВП страны увеличится на 2,4%, а в 2020 году — на 1,7%. Китай, расположившийся по ту сторону торговой войны, продолжает процесс реструктуризации экономики, что означает, к сожалению, замедленный экономический рост. Несмотря на это, за весь прогнозируемый период рост ВВП Китая превысит 6%.

Экономический рост наиболее важных для Эстонии стран — Финляндии и Швеции — замедляется, оставаясь аналогично еврозоне явно ниже ожиданий, установленных на 2018 год. Признаки замедления роста экспорта привели к более консервативному отношению потребителей и предприятий, чем ранее. Согласно прогнозу, в 2019 году экономический рост Швеции ограничится всего 1,6%, в Финляндии рост ВВП немного быстрее — 1,9%. В 2020 году экономика обеих стран будет расти с темпом около 2%.

Из-за сильной зависимости от экспорта экономика Эстонии движется рука об руку с экономиками еврозоны и основных торговых партнеров — Финляндии и Швеции. Наряду с внешними факторами на способность экспорта всё больше оказывает влияние уменьшение нашей собственной конкурентоспособности на основе цен. В 2019 году экономический рост может быть еще относительно сильным благодаря мощному росту частного потребления. И хотя мы, по сути, достигли полной занятости, возможности потребления расширяются за счет влияния налоговой реформы прошлого года и продолжающегося роста зарплат. С негативной стороны дальнейший рост будет ограничиваться замедлением строительного рынка ввиду сокращающегося спроса частного сектора. Государственные заказы помогут сгладить ситуацию, по меньшей мере, до 2020 года. При сохранении нынешних тенденций мы ожидаем в Эстонии на 2019 год 2,8% экономического роста, который в 2020 году замедлится до 2,5%.