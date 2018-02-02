Экономические итоги: прибыль Tele2 увеличилась на 4,3%

Доходы от продаж Tele2 за 2017 год составили 76 миллионов евро и выросли по сравнению с предыдущим годом на 4%. Показатель EBITDA, или коммерческая прибыль предприятия до уплаты налогов и начисления амортизации, вырос за год на 4,3% и достиг 18,5 миллиона евро.

Рост доходов и коммерческой прибыли стал возможен благодаря совокупному влиянию сразу нескольких факторов, считает директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма. ”Объем потребления услуг в роуминге подскочил в прошлом году аж на 760%, и только за июль-месяц наши соотечественники использовали за пределами Эстонии такой же объем мобильной передачи данных, как за весь 2016 год”, — сообщил Сеэма. Он также добавил, что позиции Tele2 в публичном секторе заметно упрочила также победа в конкурсе оказания услуг так называемому суперминистерству — четырем министерствам и их подведомственным структурам, которые все переехали в одно здание.

Важным направлением для Tele2 является также внедрение инновационных технологий в интересах клиентов. ”Мы первыми в Эстонии разработали новый продукт, продажа которого, как и обслуживание его пользователей полностью осуществляется через интернет. Речь идет о цифровом пакете Snäpp, всецело оправдавшем ожидания наших клиентов. Простое использование, прозрачное ценообразование, никаких срочных договоров и все операции, связанные с пакетом, только через интернет. Такой инновационный подход позволил нам утроить объем продаж услуг в интернете по сравнению с 2016 годом”, — отметил директор по продажам и маркетингу Tele2.

”В прошлом году мы также обновили свою расчетно-торговую систему — и теперь у нас есть все условия для более гибкого развития продуктов и быстрого обслуживания клиентов. А еще был завершен важный этап сетевых работ: мы возвели в Эстонии свыше 400 новых базовых станций и значительно расширили зону действия своей 4G-сети”, — рассказал Сеэма. Основные приоритеты на нынешний год — это подготовка к внедрению технологии 5G, а также развитие цифровых каналов обслуживания и торговли. Перспективы в бизнес-сегменте связаны с модернизацией решений связи для предприятий.