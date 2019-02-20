Экономическая ксенофобия. Почему заступничество бизнеса и ”либералов” за Майкла Калви уже ничего не изменит

51-летний Майкл Калви четверть века инвестировал в российскую экономику. Оставаясь гражданином США, последние 15 лет постоянно жил в России. Убеждал иностранных инвесторов, что с путинской Россией можно и нужно иметь дело. Даже после разгрома и распила активов ”ЮКОСа”. Даже после войны с Украиной, спровоцировавшей волну антироссийских санкций и российских контрсанкций. Майкл Калви неоднократно встречался с Путиным, что публично подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На момент ареста Калви являлся самым известным иностранным инвестором в российские компании. И… одним из последних. В последние годы иностранцы предпочитали покупать в основном российские государственные облигации — ОФЗ, а не вкладываться в токсичные из-за санкций российские предприятия. Но Калви это не спасло, даже если нынешний арест на два месяца окажется последним, и потом его отпустят.

Формальная фабула дела не удивительна для путинской России. Использование правоохранительных органов и силового ресурса для устранения конкурентов по бизнесу и ”отжатия” компаний ниже рыночной цены или вообще за бесценок здесь давно в порядке вещей. Лояльность, размер состояния или близость к власти не помогают. Когда у олигарха-миллиардера Владимира Евтушенкова, основного владельца многопрофильного холдинга АФК ”Система” отжимали компанию ”Башнефть”, он оказался под домашним арестом. Хотя не просто всегда был лоялен Кремлю, но даже, по некоторым сведениям, участвовал в финансировании так называемых ”ополченцев Донбасса”. Нефтяную компанию у Евтушенкова отжали, его самого отпустили.

В данном случае объект конфликта — банк ”Восточный”. Контрольный пакет этого банка — у фонда Baring Vostok. Самый крупный миноритарный, он же, по всей видимости, блокирующий пакет — у структур банкира Артема Аветисяна, бывшего заместителя главы созданного Владимиром Путиным в бытность премьер-министром (он до сих пор возглавляет там наблюдательный совет) Агентства стратегических инициатив. Конфликт возник вокруг докапитализации банка ”Восточный” на 5 миллиардов рублей. Аветисян не хотел, чтобы из-за этой докапитализации его доля в банке стала меньше. При этом у самого Аветисяна после покупки ”Юниаструм Банка” и присоединения его к ”Восточному”, похоже, не было достаточно средств, чтобы поддерживать объединенный банк в хорошей финансовой форме. В результате конфликт акционеров банка ”Восточный” давно вылился в публичное пространство и приводил даже к ситуации, когда стороны не могли договориться о том, кто же будет возглавлять банк.

Сам Аветисян активно лоббировал в правительстве идею создания на базе ”Восточного” профильного банка поддержки малого бизнеса — разумеется, в таком случае туда хлынули бы государственные деньги. Такой банк неизбежно пришлось бы докапитализировать самому государству, как это уже случилось с ”Промсвязьбанком”, ставшим специализированным банком военной промышленности. Однако добиться поддержки этой инициативы Аветисяну не удалось.

Зато силовой ресурс сработал на славу. Миноритарному акционеру банка ”Восточный” удалось посадить за решетку мажоритарного акционера. Заявление в ФСБ на руководство фонда Baring Vostok подал Шерзод Юсупов, давний бизнес-партнер Аветисяна, вместе с ним владевший банком ”Юниаструм”. Все фигуранты уголовного дела подозреваются в совершении ”мошенничества в особо крупном размере в составе группы” (ч.4 ст. 159 УК РФ. По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 10 лет).

Публичная реакция знаковых фигур российского бизнеса и условных системных либералов примерно такая же, как на дело ”Седьмой студии” и арест режиссера Кирилла Серебренникова. Все в шоке, все не очень верят обвинениям, многие готовы поручиться за Майкла Калви. Серебренникову массовые поручительства известных деятелей культуры, как известно, не помогли.

В эпоху правления Путина пока вообще был только один случай публичного заступничества по резонансному делу внутри России, который привел к освобождению фигуранта из тюрьмы: в 2008 году тогдашний министр финансов Алексей Кудрин сумел ”отбить” у силовиков своего заместителя Сергея Сторчака. Но Сторчаку все равно пришлось провести под стражей 11 месяцев, потом его отпустили под подписку о невыезде, а само громкое уголовное дело против высокопоставленного чиновника Минфина тихо прекратили за отсутствием события преступления только в январе 2011 года.

Сейчас Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил, пожалуй, с самой хитрой публичной оценкой ареста Калви: ”Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики”. Он единственный из многочисленного хора недоуменных голосов назвал арест Калви и его коллег ”чрезвычайной ситуацией” для экономики, но при этом публично попытался вывести из-под удара президента: мол, это нарушение его установки, произвол силовиков. Царь-то у нас хороший, это ”опричники лютуют”.