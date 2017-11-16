16.11.2017, 20:40

Экономическая комиссия решила взять паузу в обсуждении законопроекта об алкогольных ограничениях

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Majanduskomisjoni istung - alkomüügi piirangud ja alkorekaalmi piirangud
Majanduskomisjoni istung - alkomüügi piirangud ja alkorekaalmi piirangudFoto: Madis Veltman

Сегодня экономическая комиссия Рийгикогу должна была обсудить подготовленный Министерством социальных дел законопроект об ограничениях на продажу и рекламу алкогольной продукции.

Вопрос заключался в том, посылать ли его на второе чтение и, если да, то в каком виде. Во вторник состоялась встреча представителей комиссии, министерства и заинтересованных групп, в ходе которой поступило множество предложений, в связи с чем сегодня комиссия решила отложить рассмотрение вопроса.

Председатель комиссии Свен Сестер сказал, что сегодня они договорились о паузе, поскольку некоторые предложения нужно проанализировать более детально.

”Мы вернемся к теме в ближайшее время. Я не хочу ничего обещать, но это может произойти либо в следующий понедельник, либо через неделю. Пока мы решили сделать паузу”, — сказал он.

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