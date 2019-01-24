Экологически безопасное офисное здание Capital Mill: чем оно примечательно

С целью снижения ежемесячных расходов на крыше здания, соответствующего энергетическому класса А, установлены солнечные панели, и примерно 75% хозяйственной воды, расходуемой в здании, получают из дождевой воды. Важнейшей особенностью здания является впервые применяемая в эстонских офисных зданиях конструкция, накапливающая энергию. Кроме того, офисное здание Ярвевана теэ 7B является крупнейшим в Эстонии офисным зданием, в котором отопление и охлаждение полностью основаны на системе геотермального отопления, использующей подземный трубопровод длиной 10 000 метров.

Одним из крупнейших арендаторов в офисном здании Ярвевана теэ 7B является АО Toyota Baltic, которое сменило свой прежний офис в центре города на уютное месторасположение посреди зелени вблизи озера Юлемисте. По словам члена правления предприятия Марека Майде, предприятие основательно подошло к поиску новой площади, поскольку для них важна была не только разумная цена и современные условия, но и соответствие здания принципиальным ценностям Toyota.

”Компания Toyota исходит в своей деятельности из принципа стабильного развития с целью создания экономичной и безопасной продукции, щадящей природу и окружающую среду. На практике одним из результатов такого подхода стало развитие экологически безвредных автомобильных технологий, таких как гибридная и водородная технологии, которые на сегодняшний день достигли той точки, где мы видим изменение образа мышления людей, что отражается также на показателях продаж, — сказал Майде. — Образ мышления Toyota, направленный на заботу об окружающей среде и стремящийся к инновациям, должен отражаться на всех уровнях нашей деятельности. Поэтому одно из наиболее инновационных офисных зданий в Эстонии, основанное на экологической концепции, идеально сочетается и с собственными ценностями компании Toyota. Мы с удовольствием сменили преимущества офисной площади в центре города на новые помещения в здании по адресу Ярвевана теэ 7B, где умные решения и бережное отношение к природе являются ключевыми понятиями”.

Проект, начатый ТОО Hepsor, поступил в портфель компании Capital Mill на его заключительном этапе. Компания Capital Mill, которая ранее на примере своих офисных зданий Navigator и Explorer в центре города установила новый стандарт качества в припортовой зоне, постепенно превращающейся в деловой центр столицы, теперь рассматривает здание по адресу Ярвевана теэ 7B в качестве примера, на который могли бы ориентироваться все предприятия, предпочитающие офисные помещения, расположенные немного в стороне от центра города.

”Офисное здание Ярвевана теэ 7B благодаря уникальным решениям поддерживает максимальную энергетическую эффективность, при этом обеспечивая низкие сопутствующие расходы и благоприятный внутренний климат, — отметил Мёльдер. — Умный работодатель знает, что работу можно выполнять эффективно только тогда, когда созданы качественные условия для работы. Если учесть также низкие расходы, то можно получить такой результат, который превзойдет простую сумму слагаемых факторов”.

Общая площадь арендуемых помещений в здании по Ярвевана теэ 7B составляет 5900 м2, размер участка недвижимости составляет примерно 10 700 м2. Из 18 арендаторов крупнейшими являются компании Toyota Baltic, Atea и Ridango.

Здание возведено компанией ТОО Mitt & Perlebach под руководством компании-разработчика ТОО Hepsor. Архитектурное решение разработано в архитектурном бюро Pluss.