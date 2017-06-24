ЕК предлагает выделить на Rail Baltica треть запрошенного финансирования

Еврокомиссия предлагает выделить на проект трансъевропейской железной дороги в странах Балтии треть запрошенного финансирования — вместо запрошенных 313,3 млн. евро намечается выделить финансирование в объеме 110,471 млн. евро.



Как сообщает ru.Delfi.lt со ссылкой на представительство ЕК в Литве, Литве предлагается выделить 98,37 млн. евро, Латвии — 6,951 млн. евро, а Эстонии — 5,15 млн. евро.

ЕК сообщила, что в пятницу предложила в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей инвестировать 2,7 млрд. евро в 152 транспортных проекта. Большая часть средств — 1,8 млрд. евро — пойдет на развитие железнодорожной сети Европы.

Предложенное решение о финансировании 6 июля должны утвердить государства ЕС — члены Комитета по координированию Европейского инструмента инфраструктурных сетей. Планируется, что ЕК примет официальное решение в конце июля.

Литовские железные дороги в феврале сообщили, что общая запрошенная сумма финансирования составляет 313,3 млн. евро, из них 140,3 млн. евро рассчитывала получить Литва — деньги должны были пойти на оборудование железнодорожного полотна протяженностью 46,7 км между Каунасом и Панявежисом и на оборудование инженерных сетей.

В прошлом и позапрошлом годах на проект Rail Baltica через совместное предприятие было выделено в общей сложности 633 млн. евро, из них на предстоящие в Литве работы пришлось около 203 млн. евро, еще 106 млн. евро — непосредственно Литовским железным дорогам. Согласно подсчетам, общая стоимость проекта Rail Baltica в странах Балтии составит 5,8 млрд. евро.