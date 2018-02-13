ЕК хочет построить 10 заводов по выпуску электрических батарей

Рынок электрических аккумуляторов нового поколения к 2025 году будет оцениваться в 250 млрд евро. Важно, чтобы ЕС присутствовал на нем, заявил Марош Шефчович.

Европе нужно более десяти заводов по выпуску электрических батарей, заявил в понедельник, 12 февраля, заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по энергетическому союзу Марош Шефчович, сообщает Reuters.

По оценке Шефчовича, рынок электрических аккумуляторов нового поколения к 2025 году будет оцениваться в 250 млрд евро, что примерно соответствует размеру экономики Дании. "Он обещает быть огромным и рентабельным. Важно, чтобы Европа присутствовала на этом рынке", — сказал Шефчович. В Европе ожидается рост производства электромобилей, отметил он.

Шефчович сделал эти заявления на встрече по созданию консорциума для разработки и производства электрических батарей в Брюсселе. На ней присутствовали более 40 представителей автомобильной и химической промышленности, а также технологических компаний, пишет Reuters.

В ноябре 2017 года стало известно, что ЕС хочет сформировать "батарейный альянс" для эры электромобилей. Он собирается противопоставить конкуренции из Азии и США объединенного европейского производителя аккумуляторов, созданного по образцу авиастроительной компании Airbus.