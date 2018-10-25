Эффект от удешевления нефти достиг Эстонии: цены на топливо на заправках упали

Снижение цен на топливо связано, прежде всего, с падением цен на нефть.

Директор по продажам Olerex Марко Лавинг отметил вчера, что цены на сырую нефть опустились в последние дни ниже уровня ”80 долларов за баррель”. До недавнего времени рынок разогревали опасения, что США введут санкции в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашшоги, а та ответит ограничением поставок нефти, но ответ Запада на нашумевшую историю оказался на удивление мягким.

23 октября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна может увеличить добычу нефти на 1—2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, если потребность в сырье будет продолжать расти, сообщало агентство Reuters.

Министр отметил, что его страна будет внимательно отслеживать возможные перебои в поставках нефти, особенно вследствие вводимых санкций против Ирана. В случае необходимости Саудовская Аравия будет готова удовлетворить потребности мирового рынка в сырье.

Глава государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, в свою очередь, отметил, что выход на максимальный уровень добычи в 12 млн баррелей в сутки возможен всего за три месяца.