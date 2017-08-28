Eesti Ühistupank выдал первый деловой кредит без разрешения на деятельность

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Банк Eesti Ühistupank начал предлагать бизнес-кредиты для малых и средних предприятий. Разрешение на деятельность у кредитного учреждения пока отсутствует, но несмотря на это, они могут выдавать деловые кредиты, пишет Ärileht.