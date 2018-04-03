03.04.2018, 21:25

Eesti Raudtee в прошлом году премировала члена правления, задержанного позже по подозрению во взяточничестве

 (3)
rus.delfi.ee
EST 2
Eesti Raudtee в прошлом году премировала члена правления, задержанного позже по подозрению во взяточничестве
Eesti Raudtee peahooneFoto: Rene Suurkaev

Из годового отчета Eesti Radtee следует, что в прошлом году предприятие выписало члену правления Сергею Федоренко премию в размере зарплаты за 2,5 месяца, пишет Ärileht. В конце 2017 года Федоренко был задержан Полицией безопасности по подозрению во взяточничестве и в начале этого года отстранен от должности.

”При выплате премии мы исходим из того, были ли достигнуты цели прошлого года. Премия в размере средней зарплаты за два с половиной месяца, выплаченная Сергею Федоренко в начале прошлого года (марте 2017) была выплачена как раз на основании достижения целей за 2016 год”, — прокомментировал председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии