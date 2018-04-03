Eesti Raudtee в прошлом году премировала члена правления, задержанного позже по подозрению во взяточничестве

Из годового отчета Eesti Radtee следует, что в прошлом году предприятие выписало члену правления Сергею Федоренко премию в размере зарплаты за 2,5 месяца, пишет Ärileht. В конце 2017 года Федоренко был задержан Полицией безопасности по подозрению во взяточничестве и в начале этого года отстранен от должности.
”При выплате премии мы исходим из того, были ли достигнуты цели прошлого года. Премия в размере средней зарплаты за два с половиной месяца, выплаченная Сергею Федоренко в начале прошлого года (марте 2017) была выплачена как раз на основании достижения целей за 2016 год”, — прокомментировал председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа.