Eesti Raudtee в прошлом году премировала члена правления, задержанного позже по подозрению во взяточничестве

Eesti Raudtee peahoone Foto: Rene Suurkaev

Из годового отчета Eesti Radtee следует, что в прошлом году предприятие выписало члену правления Сергею Федоренко премию в размере зарплаты за 2,5 месяца, пишет Ärileht. В конце 2017 года Федоренко был задержан Полицией безопасности по подозрению во взяточничестве и в начале этого года отстранен от должности.