Eesti Raudtee планирует в следующем году запустить поезд Таллинн-Киев

Эстонская железная дорога не намерена отказываться от планов запуска в следующем году поезда Таллинн-Киев, однако окончательное решение о рентабельности этого маршрута будет принято лишь после завершения заказанного предприятием Eesti Raudtee маркетингового исследования и после встречи с украинскими коллегами в середине декабря, информирует rus.err.ee.
"Переговоры ведутся. Планируем встретиться с украинской стороной в середине декабря", — сказал директор по бизнес-развитию предприятия Eesti Raudtee Артур Райхманн корреспонденту радионовостей ERR Маргарите Черняевой.
По его словам, в Eesti Raudtee внимательно следят за тем, насколько успешно осуществляется план по запуску поезда из Киева в Ригу и обратно, и насколько к нему вырос интерес среди пассажиров.