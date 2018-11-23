Eesti Raudtee планирует в следующем году запустить поезд Таллинн-Киев

"Переговоры ведутся. Планируем встретиться с украинской стороной в середине декабря", — сказал директор по бизнес-развитию предприятия Eesti Raudtee Артур Райхманн корреспонденту радионовостей ERR Маргарите Черняевой.

По его словам, в Eesti Raudtee внимательно следят за тем, насколько успешно осуществляется план по запуску поезда из Киева в Ригу и обратно, и насколько к нему вырос интерес среди пассажиров.