23.11.2018, 09:44

Eesti Raudtee планирует в следующем году запустить поезд Таллинн-Киев

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rus.delfi.ee
EST 7
Eesti Raudtee планирует в следующем году запустить поезд Таллинн-Киев
Foto: Anni Õnneleid

Эстонская железная дорога не намерена отказываться от планов запуска в следующем году поезда Таллинн-Киев, однако окончательное решение о рентабельности этого маршрута будет принято лишь после завершения заказанного предприятием Eesti Raudtee маркетингового исследования и после встречи с украинскими коллегами в середине декабря, информирует rus.err.ee.

"Переговоры ведутся. Планируем встретиться с украинской стороной в середине декабря", — сказал директор по бизнес-развитию предприятия Eesti Raudtee Артур Райхманн корреспонденту радионовостей ERR Маргарите Черняевой.

По его словам, в Eesti Raudtee внимательно следят за тем, насколько успешно осуществляется план по запуску поезда из Киева в Ригу и обратно, и насколько к нему вырос интерес среди пассажиров.

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