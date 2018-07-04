04.07.2018, 21:43

Eesti Gaas: в июне резко выросли объемы заправки автомобилей эстонским зеленым газом

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rus.delfi.ee
EST
Eesti Gaas: в июне резко выросли объемы заправки автомобилей эстонским зеленым газом
Foto: Eesti Gaas

В июне на заправках было куплено почти 500 000 м³ изготовленного в Эстонии зеленого газа или биометана. Этот показатель почти в два раза превысил объемы предыдущего месяца. При этом активнее всего данное топливо покупалось на заправках Пярнумаа, где большая часть общественного транспорта была переведена на зеленый газ, сообщает Eesti Gaas.

”Объемы продаж на заправках Eesti Gaas в июне свидетельствуют о мощном росте потребления отечественного зеленого газа, а также о росте заинтересованности собственников транспортных средств в этом экологичном и более дешевом топливе”, — сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов. ”По сравнению с маем, в июне на заправках по всей Эстонии зеленого газа было куплено почти в два раза больше, при этом, наиболее активно им заправлялись в Пярнумаа”.

Всего в июне этого года Eesti Gaas продал по всей Эстонии 488 100 м³ зеленого газа, при том, что месяцем ранее объем продаж составил 261 000 м³. Впервые произведенный в Эстонии зеленый газ поступил в продажу в конце апреля этого года, и заправки Eesti Gaas в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну на сегодняшний день являются единственными, где можно заправиться этим видом топлива.

”В свете потребления в течение первых месяцев и возросшего спроса, можно прогнозировать продолжение роста объемов продаж зеленого газа и сжатого газа в целом также и в течение ближайших месяцев. Одним из главных аргументов для потребителя, несомненно, является, помимо экологичности, также и выгодная цена газа”, — подтвердил Рауль Котов.

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С 1 июля на заправках Eesti Gaas килограмм зеленого газа стоит 0,899 евро, и килограмм сжатого газа 0,859 евро. ”Хотя начиная с этого месяца мы были вынуждены скорректировать цену в сторону роста в связи с подорожанием плат за использование сети передачи Elering и ростом мировых цен на топливо, при использовании газа объем расходуемого автомобилем топлива на километр является почти в два раза меньшим, чем в случае обычного топлива”, — прокомментировал Рауль Котов.

Зеленый газ производят из биоразлагаемых отходов, сточных вод и их осадков, отходов сельского хозяйства, а также из биомассы разного происхождения. Зеленый газ можно покупать в качестве автомобильного топлива как в чистом виде, так и смешанным с природным газом. Поскольку по составу и качеству зеленый газ и природный газ не отличаются, для автомобилей оба подходят одинаково, и их можно использовать в комбинированном виде. В июне компания Eesti Gaas продала на своих заправках 179 300 м3 природного газа.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 48 000 клиентов и 220 работников.

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