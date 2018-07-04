Eesti Gaas: в июне резко выросли объемы заправки автомобилей эстонским зеленым газом

Всего в июне этого года Eesti Gaas продал по всей Эстонии 488 100 м³ зеленого газа, при том, что месяцем ранее объем продаж составил 261 000 м³. Впервые произведенный в Эстонии зеленый газ поступил в продажу в конце апреля этого года, и заправки Eesti Gaas в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну на сегодняшний день являются единственными, где можно заправиться этим видом топлива.

”В свете потребления в течение первых месяцев и возросшего спроса, можно прогнозировать продолжение роста объемов продаж зеленого газа и сжатого газа в целом также и в течение ближайших месяцев. Одним из главных аргументов для потребителя, несомненно, является, помимо экологичности, также и выгодная цена газа”, — подтвердил Рауль Котов.

С 1 июля на заправках Eesti Gaas килограмм зеленого газа стоит 0,899 евро, и килограмм сжатого газа 0,859 евро. ”Хотя начиная с этого месяца мы были вынуждены скорректировать цену в сторону роста в связи с подорожанием плат за использование сети передачи Elering и ростом мировых цен на топливо, при использовании газа объем расходуемого автомобилем топлива на километр является почти в два раза меньшим, чем в случае обычного топлива”, — прокомментировал Рауль Котов.

Зеленый газ производят из биоразлагаемых отходов, сточных вод и их осадков, отходов сельского хозяйства, а также из биомассы разного происхождения. Зеленый газ можно покупать в качестве автомобильного топлива как в чистом виде, так и смешанным с природным газом. Поскольку по составу и качеству зеленый газ и природный газ не отличаются, для автомобилей оба подходят одинаково, и их можно использовать в комбинированном виде. В июне компания Eesti Gaas продала на своих заправках 179 300 м3 природного газа.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 48 000 клиентов и 220 работников.