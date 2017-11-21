Eesti Gaas первым в Эстонии начинает продавать на заправках биометан

Предприятия AS Eesti Gaas и Rohegaas OÜ заключили договор о сотрудничестве, по которому в течение двух лет – в 2018 и 2019 годах – Eesti Gaas закупит у Rohegaas OÜ примерно 11 млн м³ биометана, сказано в пресс-релизе.

”Я с радостью сообщаю, что в новом году на всех своих станциях заправки сжатым газом мы будем продавать и биометан, то есть самый экологически чистый газ, — сказал Рауль Котов, член правления Eesti Gaas. — Сейчас у нас семь заправочных станций, к концу года к ним добавится еще одна — на улице Техника в Таллинне, а в новом году мы планируем открыть точки продажи газа в Раквере, Вильянди и Йыхви”.

Продажа биометана стала возможной благодаря тому, что компания Rohegaas OÜ в сотрудничестве с заводом по переработке древесной щепы AS Estonian Cell строят в Кунда первый в странах Балтии цех по производству биометана, который приступит к работе в начале будущего года.

”Eesti Gaas принимает бизнес-решения, исходя из интересов окружающей среды и того факта, что Эстония взяла на себя обязательство к 2020 году обеспечить то, что как минимум 10% жидкого топлива, использующегося транспортом, составит топливо из возобновляемых источников энергии. Примерно треть от этого количества мог бы составлять биометан. Так что продажа экологически чистого биометана, который по своему составу он идентичен природному газу и на сто процентов является возобновляемым топливом, является логичным решением в свете ближайшего будущего”, — добавил Котов.

Экологический газ (биометан) производится из биогаза. Биогаз — это газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы, которая является естественной частью жизнедеятельности человеческого общества.