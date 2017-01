Eesti Gaas будет снабжать топливом судно Megastar

Новое судно Megastar компании Tallink, которое начнет курсировать между Таллинном и Хельсинки с воскресенья, использует в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ, или LNG). Для компании Eesti Gaas, снабжающей судно газом, это первый проект, связанный с морским транспортом.

”Мы готовы отправить судно в путь — все приготовления прошли по плану, персонал получил основательную подготовку, полуприцепы уже курсируют между заводом и портом”, — сказал исполнительный директор Eesti Gaas Антс Ноот.

Eesti Gaas закупает сжиженный природный газ у псковского завода, для транспортировки СПГ и бункеровки судов из Германии было заказано восемь современных полуприцепов, оснащенных мощными криогенными насосами. Восемь автомобилей — четыре в сторону Таллинна и четыре в сторону Пскова — постоянно находятся в движении.

Используемый метод бункеровки называется truck-to-ship, то есть газ перекачивается напрямую из полуприцепа на судно. Заправка длится четыре часа и осуществляется в ночные часы.

Цель Eesti Gaas на ближайшие годы заключается в том, чтобы пополнять свой портфель продуктов именно продуктами типа СПГ. План поддерживает тот факт, что с 2015 года содержание серы в судовом топливе в регионе Балтийского моря не должно превышать 0,1 процента. Чтобы выполнять это требование, судовладельцы могут использовать специальное топливо с низким содержанием серы, установить на суда очистное оборудование или перейти на СПГ.

СПГ, или сжиженный природный газ, обладает очень высокой энергетической ценностью, для его использования не требуется наличия сети природного газа. СПГ используется в производстве энергии, для нужд сухопутного и морского транспорта.

AS Eesti Gaas занимается продажей природного газа и электричества. В концерн входят AS EG Ehitus, специализирующееся на проектировании и строительстве газопроводов и сооружений, и AS Gaasivõrgud, оказывающее распределительную услугу. Предприятию принадлежат пять станций заправки сжатым газом, расположенных в разных местах Эстонии. Eesti Gaas обеспечивает работой более 200 человек, у предприятия насчитывается 1600 бизнес-клиентов и 42000 частных клиентов.