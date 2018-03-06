Eesti Gaas будет снабжать паром Megastar сжиженным газом в течение последующих пяти лет

AS Eesti Gaas и AS Tallink Grupp заключили рамочный договор, на основании которого Eesti Gaas будет снабжать курсирующее между Таллинном и Хельсинки судно Megastar сжиженным природным газом т.е. LNG также в течение последующих пяти лет.

”Договор подтверждает, что начавшаяся в январе прошлого года совместная работа удовлетворила обе стороны,” прокомментировал председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.”Для Eesti Gaas это был первый крупный проект LNG, доверие клиента показывает, что мы хорошо справились со взятым на себя заданием”, — похвалил Ноот. — У Eesti Gaas сильная международная команда, которая теперь имеет уникальный опыт по части различных источников поставки, логистике и технологических LNG”.

В 2017 году на Megastar бункеровали 675 полуприцепов LNG, суммарно 12 312 тонн (169,5 GWh). LNG в основном доставлялся за 350 километров из Пскова, но дополнительно также из Финляндии и Польши. Megastar бункеруется в Vanasadam, напрямую из полуприцепа LNG на судно, в зависимости от потребностей корабля в количестве от двух до четырех полуприцепов за ночь.

По словам председателя правления Tallink Янека Стальмейстера Eesti Gaas является надежным партнером. ”Более года длившееся сотрудничество дало уверенность, что надежность поставки и качество LNG хорошие, поэтому мы приняли решение увеличить по сравнению с прошлым годом количество поставляемого Eesti Gaas LNG”, — добавил он.

Начиная с 2015 года, курсирующие на Балтийском море пассажирские и торговые суда, в их числе также, например, паромы между островами Эстонии и материком, должны использовать более экологичное топливо. При переходе на LNG полностью пропадают оксид серы и мелкие частицы, уменьшается до минимума выброс оксида азота. Также существенно уменьшается эмиссия CO2. Предполагается, что цена LNG будет постоянно и долгосрочно конкурентоспособной по сравнению с топливом с низким содержанием серы.

Eesti Gaas является первой и на сегодняшний день единственной компанией во всей Прибалтике и Польше, которая развила надежную и гибкую способность поставки и бункеровки LNG, и готова предлагать данную услугу всем портам региона.