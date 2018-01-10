Eesti Gaas AS стал маркет-мейкером эстонского рынка на Балтийской газовой бирже

В 2018 году Eesti Gaas AS стал региональным маркет-мейкером эстонского рынка на Балтийской газовой бирже. Соответствующий договор, подписанный GET Baltic и Eesti Gaas AS, обязывает компанию поддерживать ликвидность и поддерживать торговые операции на региональном рынке Эстонии, периодически осуществляя заказы на покупку и продажу природного газа через электронную трейдинговую систему биржи.

”Надеемся, что наше участие в деятельности региональной газовой биржи будет способствовать дальнейшему развитию эстонского газового рынка и повышению его конкурентоспособности. Оно принесет пользу всем участникам рынка — как бизнес-сообществу, так и потребителям, — сказал Маргус Каазик, член правления Eesti Gaas AS. — Мы рассматриваем региональную газовую биржу как прекрасный способ для интерграции на рынке балтийского рынка газа и намерены использовать его для расширения своей деятельности в сфере торговли газом в странах Балтии”

Маркет-мейкер является участником Балтийской газовой биржи, который, согласно подписанному договору, обязуется представить определенный объем заказов на покупку и продажу природного газа с целью повысить возможности других участников биржи совершать сделки по рыночной цене.

”Мы рады тому, что наше сотрудничество с Eesti Gaas расширится после подписания договора, — сказал исполнительный директор Балтийской газовой биржи Гинтарас Бузкис. — Этот шаг позволит повысить ликвидность на региональном эстонском рынке, что означает увеличение активности на бирже, а также более прозрачный и надежный индекс цен. Мы постоянно сотрудничаем с ведущими энергетическими трейдерами с тем, чтобы подписывать новые соглашения, благодаря которым во всех странах Балтии будет обеспечена достаточная глубина рынка”.

Eesti Gaas — одна из крупнейших и наиболее опытных энергетических компаний в Эстонии, основным продуктом и сферой компетенции которой является природный газ — эффективный, дешевый и экологически чистый источник энергии. Предприятие предлагает различные продукты из природного газа, такие как трубопроводный газ, сжатый природный газ (CNG) и сжиженный газ (LNG) для разных целей: для отопления, внутреннего промышленного потребления, а также в качестве транспортного топлива. Eesti Gaas также осуществляет продажу электроэнергии как бытовым потребителям, так и бизнес-клиентам.