Eesti Gaas AS стал маркет-мейкером эстонского рынка на Балтийской газовой бирже

Foto: Rauno Volmar

В 2018 году Eesti Gaas AS стал региональным маркет-мейкером эстонского рынка на Балтийской газовой бирже. Соответствующий договор, подписанный GET Baltic и Eesti Gaas AS, обязывает компанию поддерживать ликвидность и поддерживать торговые операции на региональном рынке Эстонии, периодически осуществляя заказы на покупку и продажу природного газа через электронную трейдинговую систему биржи.