Eesti Energia завершил процесс финансирования миллиардного сланцевого проекта в Иордании

Компания Attarat Power Company, долей которой владеет концерн Eesti Energia, сегодня довела до завершения процесс финансирования сланцевого проекта в Иордании, в результате чего вступила в силу возможность продажи акций Eesti Energia.

Концерн Eesti Energia, ранее владевший 65% акций компании Attarat Power Company, продает 55% акций предприятию из Малайзии YTL Power International Berhad и компании из Китая Yudean Group, сохраняя долю в 10%. Сланцевая электростанция, мощность-брутто которой составит 554 МВт, будет построена к 2020 году. Речь идет о крупнейшей одноразовой инвестиции в сланцевую промышленность, а также о крупнейшей зарубежной инвестиции в Иордании.

По словам министра финансов Свена Сестера, обеспечение финансирования в размере 2,1 миллиарда долларов — это выдающееся достижение не только в контексте Иордании или Эстонии, но и во всем мире. ”Речь идет о крупнейшем сланцевом проекте, получившем финансирование. Обеспечение такого финансирования и доведение проекта до этапа, когда можно начинать строительство, показывает, что Эстония может предложить миру ценное ноу-хау, а концерн Eesti Energia способен успешно управлять столь масштабными международными проектами. Как представитель собственника, я горжусь достижением Eesti Energia”.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, достижение говорит само за себя. ”Получение финансирования в размере 2,1 миллиарда от крупнейших банков мира и других акционеров подтверждает, что проект хорошо развивается и управляется. Заключив сделку, Eesti Energia вернет прежние инвестиции на развитие в сумме 30,6 миллионов долларов и заработает 19,8 миллионов долларов от продажи акций. Доведение до завершения финансирования проекта такого масштаба безусловно поможет Эстонии открыть в будущем двери для подобных технологических проектов”, — сказал Суттер.

”От имени правительства Иордании, поздравляю Attarat Power Company с завершением финансирования этого стратегического и уникального проекта. Этот проект является частью плана Иордании по началу использования местных источников энергии, таких, как сланец, и расширения таким образом энергетического портфеля королевства”, — сказал министр энергии и природных ресурсов Иордании др. Ибрагим Саиф.

По словам Суттера, стоит отметить, что корни проекта уходят еще в 1993 год, когда президент Леннарт Мери обсудил на встрече с королем Иордании Хусейном возможное сотрудничество в сланцевой сфере. Концерн Eesti Energia занимался развитием электрического проекта в Иордании восемь лет.

Директор проекта Андрес Аниялг описывает масштаб деятельности по развитию: ”В числе прочего, мы провели геологические исследования сланца и грунтовых вод, подготовили законодательство об использовании сланца в Иордании, провели оценку влияния на окружающую среду и получили необходимые разрешения. Мы провели тесты по сжиганию иорданского сланца, подготовили создание карьера и электростанции, провели масштабные международные конкурсы, заключили договоры о строительстве электростанции, проведении работ по добыче, создании инфраструктуры, бурении скважин для грунтовых вод и проведения строительного надзора. С правительством Иордании заключен договор купли-продажи электроэнергии с фиксированной ценой сроком на 30 лет, получены необходимые права на землю для реализации проекта и заключены договоры о финансировании как с банками, так и с инвесторами собственного капитала с целью реализации проекта объемом 2,1 миллиарда долларов”.

”В течение 8 лет свой вклад в иорданский проект внесло очень много людей из Эстонии от геологов и инженеров и до ученых и политиков. Проект в Иордании — это хороший пример того, как в сотрудничестве можно сделать что-то большое в мире”, — добавил Суттер. От имени Eesti Energia Хандо Суттер выражает благодарность всем организациям и лицам Эстонии, кто внес свой вклад в успех проекта, особенно — Андресу Аниялгу, который 8 лет профессионально руководил этим проектом и другим членам проектной команды Eesti Energia, эмерит-профессору Вяйно Пууру, институтам экологии и земельных наук, а также геологии Тартуского Университета, Таллиннскому техническому университету и Вирумааскому колледжу Таллиннского технического университета, компании AF-Consulting AS, фирмам Inseneribüroo Steiger, Raidla Lejins&Norcousile, PWC Eesti, IPT Projektijuhtimine OÜ, а также министрам, которые поддерживали проект на протяжении многих лет: Андрус Ансип, Юрген Лиги, Юхан Партс, Урмас Паэт, Лийза Овийр, Таави Рыйвас, Эдгар Сависаар и Свен Сестер.