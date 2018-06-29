29.06.2018, 14:05

Eesti Energia взяла в долг еще 300 млн евро

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Eesti Energia ostab 4 Energia
Eesti Energia ostab 4 EnergiaFoto: Ilmar Saabas

Вчера Eesti Energia заключила с Swedbank, OP Corporate Bank и SEB договоры о займах на общую сумму в 300 млн евро (150 млн, 100 млн и 50 млн соответственно). Срок погашения — три года.

По словам финансового директора компании Андри Авила, несмотря на хорошую ликвидность, у Eesti Energia имеется амбиционный план роста, для воплощения которого в жизнь необходим дополнительный капитал. Также он отметил, что предложения по процентам достаточно выгодные.

У Eesti Energia уже имеются договора о займах с OP Corporate Bank и Swedbank на сумму 150 млн евро.

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