Eesti Energia увольняет задержанных руководителей шахты "Эстония"

Eesti Energia прекращает трудовые отношения с двумя руководителями среднего звена на шахте "Эстония", которых задержали и которым предъявили подозрение вчера.

"Речь идет о достойном сожаления случае, и мы прекращаем трудовые отношения с работниками, которым было предъявлено подозрение, из-за утраты доверия", — сказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

"Eesti Energia — честное и прозрачное предприятие, и мы не толерируем нечестное поведение. В рамках этого инцидента мы всесторонне сотрудничаем со следственными органами, что выяснить все обстоятельства произошедшего", — сказал он.

По сообщению Вируской окружной прокуратуры, Вчера утром сотрудники полиции безопасности задержали двоих руководителей среднего звена на шахте "Эстония", которые отвечали за техническое обслуживание и ремонт шахтного оборудования. Чиновники подозреваются в нарушении обязательств по соблюдению имущественных интересов, в результате чего был нанесен большой материальный ущерб государственному коммерческому объединению.