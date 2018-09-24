24.09.2018, 08:30

Eesti Energia теперь предлагает пакет электроэнергии с равными ежемесячными платежами


rus.delfi.ee
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Eesti Energia ja ESTMA hooned
Eesti Energia ja ESTMA hoonedFoto: Madis Veltman

Eesti Energia начала предлагать в Эстонии уникальный пакет электроэнергии ”Равный”, с которым за каждый месяц в году будет выплачиваться одинаковая сумма, сообщает компания.

Таким образом можно более равномерно распределить повышенные зимние расходы на электроэнергию на весь год. Кроме этого пакет ”Равный” содержит две страховки, которые помогут ликвидировать последствия страховых случаев с электрооборудованием или электросистемой.

По словам директора по клиентскому опыту Eesti Energia Юри Теэманта, с момента открытия рынка электроэнергии люди уже на протяжении более пяти лет имеют возможность выбора для себя наиболее подходящего продавца и пакета электроэнергии.

”Исходя из пожеланий и обратной связи клиентов, в ассортименте Eesti Energia появился новый пакет электроэнергии, который предлагает некоторое смягчение влияния высоких зимних расходов на электроэнергию. Новый пакет называется ”Равный”, как можно понять из названия, размер платежа за каждый месяц одинаковый. Для дома каждого клиента мы подберем персональный платеж, исходящий именно из его привычек и прогноза потребления”, — поясняет Теэмант.

Уникальное предложение в Эстонии

По утверждению коммерческого руководителя сферы частных клиентов Eesti Energia Эстер Аусмеэс, предприятие является единственным в Эстонии продавцом энергии, предлагающим возможность разделить весь счет за электроэнергию, то есть стоимость электроэнергии, плату за сетевую услугу, плату за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию, на равные платежи.

”Если по сравнению с прогнозом потребление клиента значительно изменится, то размер равного платежа корректируется в текущем режиме, о чем клиенту сообщается заранее. В итоге, клиент ни разу не должен будет сделать ни одного дополнительного платежа и никогда не заплатит больше или меньше фактических расходов”, — поясняет Аусмеэс. Как и со всеми другими пакетами электроэнергии Eesti Energia, в случае с пакетом ”Равный” тоже можно заключить договор ”Зеленой энергии”, с помощью которого каждый клиент сможет выбирать, каким способом произведенную энергию он хочет потреблять.

Договор об электроэнергии вместе со страховкой

Пакет ”Равный” включает в себя две страховки, это значит, что если с электрическим оборудованием или электросистемой что-то случится, то ущерб от произошедшего несчастного случая будет возмещен.

”В сотрудничестве с If Kindlustus мы разработали для клиентов максимально гибкое и удобное решение. Размер собственной ответственности страховки электрооборудования, содержащейся в пакете ”Равный”, меньше, чем в обычной страховке жилья — 50 евро. В страховке от неполадок электросистемы собственная ответственность не применяется”, — добавляет Аусмеэс.

По словам руководителя по продукции страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, страховое общество If каждый год компенсирует сотни случаев ущерба, вызванного неполадками в электросети или порчей оборудования по причине недостаточного или чрезмерного напряжения в сети. ”Размер такого ущерба может достигать тысяч евро, а без соответствующей страховой защиты деньги на ремонт или замену оборудования придется доставать из своего кармана”, — говорит Сепп.

Страхование электрического оборудования защищает на случай выхода бытовых электроприборов из строя по причине неожиданного и непредвиденного внешнего обстоятельства (например, из-за грозы, короткого замыкания, перегрузки сети, недостаточного или чрезмерного напряжения в сети). С пакетом ”Равный” оборудование будет застраховано на сумму до 1500 евро.

Страхование на случай неполадок в электросети будет полезно в том случае, когда происходит повреждение домашней электросистемы, из-за которого нужно чинить или заменять детали (например, пропало электричество в одной комнате или на одном этаже, задымилась розетка или Вы просверлили провод, когда вешали на стену картину). Содержащаяся в пакете ”Равный” страховка на случай неполадок электросети покроет сумму в размере до 100 евро из счета за вызов электрика Eesti Energia, что составляет примерно три часа работы.

Поставщиком услуги страхования является If P&C Insurance AS.

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