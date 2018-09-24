Eesti Energia теперь предлагает пакет электроэнергии с равными ежемесячными платежами

”Если по сравнению с прогнозом потребление клиента значительно изменится, то размер равного платежа корректируется в текущем режиме, о чем клиенту сообщается заранее. В итоге, клиент ни разу не должен будет сделать ни одного дополнительного платежа и никогда не заплатит больше или меньше фактических расходов”, — поясняет Аусмеэс. Как и со всеми другими пакетами электроэнергии Eesti Energia, в случае с пакетом ”Равный” тоже можно заключить договор ”Зеленой энергии”, с помощью которого каждый клиент сможет выбирать, каким способом произведенную энергию он хочет потреблять.

Договор об электроэнергии вместе со страховкой

Пакет ”Равный” включает в себя две страховки, это значит, что если с электрическим оборудованием или электросистемой что-то случится, то ущерб от произошедшего несчастного случая будет возмещен.

”В сотрудничестве с If Kindlustus мы разработали для клиентов максимально гибкое и удобное решение. Размер собственной ответственности страховки электрооборудования, содержащейся в пакете ”Равный”, меньше, чем в обычной страховке жилья — 50 евро. В страховке от неполадок электросистемы собственная ответственность не применяется”, — добавляет Аусмеэс.

По словам руководителя по продукции страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, страховое общество If каждый год компенсирует сотни случаев ущерба, вызванного неполадками в электросети или порчей оборудования по причине недостаточного или чрезмерного напряжения в сети. ”Размер такого ущерба может достигать тысяч евро, а без соответствующей страховой защиты деньги на ремонт или замену оборудования придется доставать из своего кармана”, — говорит Сепп.



Страхование электрического оборудования защищает на случай выхода бытовых электроприборов из строя по причине неожиданного и непредвиденного внешнего обстоятельства (например, из-за грозы, короткого замыкания, перегрузки сети, недостаточного или чрезмерного напряжения в сети). С пакетом ”Равный” оборудование будет застраховано на сумму до 1500 евро.

Страхование на случай неполадок в электросети будет полезно в том случае, когда происходит повреждение домашней электросистемы, из-за которого нужно чинить или заменять детали (например, пропало электричество в одной комнате или на одном этаже, задымилась розетка или Вы просверлили провод, когда вешали на стену картину). Содержащаяся в пакете ”Равный” страховка на случай неполадок электросети покроет сумму в размере до 100 евро из счета за вызов электрика Eesti Energia, что составляет примерно три часа работы.

Поставщиком услуги страхования является If P&C Insurance AS.