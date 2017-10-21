Eesti Energia: Развитие технологий оказывает двойное влияние — повышается эффективность и снижается влияние на окружающую среду

На прошедшем 20 октября ежегодном дне окружающей среды, организованном концерном Eesti Energia, основной темой стало снижение влияния на окружающую среду с помощью повышения эффективности.

”Развитие технологий обеспечило заметный рост эффективности производства. Во время независимости Эстонии технологии в сфере энергетики очень сильно развились, и эффективность производства энергии в концерне выросла более чем в три раза, достигнув на сегодняшний день 80% для процесса совместного производства масел, электроэнергии и газа. Показатели эффективности каждого производственного процесса Eesti Energia показывают тенденцию роста, что также означает и снижение показателей влияния на окружающую среду”, — сказал член правления Eesti Energia Андрес Вайнола. ”Наши инженеры работают над дальнейшем совершенствованием технологии Enefit, чтобы обеспечить повышение эффективности промышленных процессов. Развитие технологий означает также уменьшение показателей по влиянию на окружающую среду”, — отметил Андрес Вайнола.

”Рост эффективности производства обеспечивается развитием имеющихся технологий или применением новых технологий, наилучшим образом подходящих для наших условий. Развитию технологий также сопутствует и внедрение дигитальных решений. Например, в 2017 году мы усовершенствовали имеющиеся технологии производства при помощи различных дигитальных решений: мобильная связь в шахте ”Эстония”, онлайн-измерители качества сланца в производстве энергии, тестирование дронов при оценивании объемов добычи и при осуществлении визуального контроля шагающих экскаваторов”, — перечислил Андрес Вайнола недавно использованные решения для развития имеющихся технологий.

Рост эффективности оказывает положительное влияние не только на экономические результаты или на энергетическую безопасность Эстонии, которая является одной из лучших в Европе, но и на влияние на окружающую среду. ”Например, при переходе карьера ”Нарва” под землю, вскрыша остается неповрежденной, что означает значительно меньшее влияние на растительный покров и имеющиеся виды, чем сегодня. Использование подземной добычи комбайнами также помогает уменьшить потери сланца, поэтому от каждой тонны сланца в недрах земли мы получаем больше ценности, чем раньше”, — привел Вайнола конкретный пример эффективных проектов Eesti Energia с небольшим влиянием на окружающую среду. ”Как сегодня, так и в дальнейшем мы будем выбирать именно те решения, которые при максимальном коэффициенте полезного действия могут обеспечить минимальное влияние на окружающую среду”, — сказал Вайнола на открытии конференции.

На дне окружающей среды Eesti Energia темы мероприятия обсудили более 150 участников, среди которых есть как предприниматели, ученые, так и чиновники. Конференция входит в официальный календарь событий председательства в Совете Европейского Союза,