Eesti Energia рассказала комиссии по экономике о планах на будущее

По словам председателя комиссии Свена Сестера, энергетическая независимость Эстонии — ценна сама по себе. ”Мы должны продолжить инвестировать, чтобы быть независимыми и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии”, — подчеркнул он. Сестер добавил, что важно извлечь максимальную выгоду из добычи горючего сланца, в т.ч. используя разные способы производства, и уделять больше внимания сокращению вредного воздействия на окружающую среду.

Обзор стратегии развития предприятия комиссии представили председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и председатель совета Вяйно Калдоя. По их словам, цель предприятия — увеличить использование возобновляемых и альтернативных источников энергии, снизить выбросы СО2 и заменить прямое сжигание горючего сланца на совместное производство жидкого топлива и электричества.

На заседании также обсудили инвестиции в Эстонию и зарубежные предприятия, вывод Enefit Green — дочернего предприятия Eesti Energia — на биржу и покупку Nelja Energia.