11.10.2018, 08:40

Eesti Energia расширяет возможности использования отходов древесной промышленности в производстве энергии

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rus.delfi.ee
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Eesti Energia расширяет возможности использования отходов древесной промышленности в производстве энергии
Eesti Energia

Предприятие концерна Eesti Energia, компания Enefit Energiatootmine, начала создание комплекса дробления отходов древесного производства и удаления металла на Балтийской электростанции. В комплексе, строящемся на территории электростанции, древесные отходы будут измельчаться и очищаться от элементов, не подходящих для сжигания, таких как, например, части металла. Строительство комплекса будет завершено в конце 2019 года, сообщает пресс-служба концерна.

По словам председателя правления Enefit Energiatootmine Марта Прооса, отходы древесной промышленности будут использоваться в блоке совместного производства Балтийской электростанции.

Нарвские электростанции не получали поддержки для производства возобновляемой энергии с 2012 года, но несмотря на это, нам удалось организовать закупку отходов древесной промышленности и биомассы на рыночных условиях и производить энергию с прибылью”, — сказал Проос.

Он добавил, что в прошлом году в блоке совместного производства Балтийской электростанции было произведено 150 ГВтч электричества из возобновляемых топлив, в том числе из отходов древесной промышленности.

Произведенная возобновляемая энергия покрывает потребность в электроэнергии 50 000 домашних хозяйств со средним объемом потребления. ”Стоит отметить, что за прошлый год ни одного кубометра биомассы из числа использованной на электростанциях Enefit Energiatootmine не было доставлено напрямую из лесов Эстонии. Использованная в Enefit Energiatootmine биомасса состояла полностью из отходов древесной промышленности, из которой 50% было импортировано с внешних рынков”, — пояснил Проос.

Концерн Eesti Energia готов и в дальнейшем производить больше возобновляемой энергии. ”Лучшей возможностью было бы участие в статистической торговле возобновляемой энергией Европейского Союза, то есть производить здесь возобновляемую энергию и продавать эту статистику тем государствам, где этой энергии не хватает и которые не в состоянии выполнить цели на 2020 год. Таким образом, мы экспортировали бы из Эстонии вместо сырья произведенную здесь электроэнергию и занимали бы более высокие позиции в цепочке ценностей”, — рассказал Март Проос.

Предоставляемые поставщиками отходы древесной промышленности, например, части снесенных зданий, старые рамы и двери, мебель, содержат в большом количестве металл, который препятствует тому, чтобы сразу использовать их на электростанции.

”Существует большое количество поставщиков услуг, которые могут обрабатывать отходы древесной промышленности для того, чтобы они были пригодны для использования на электростанциях, но предшествующий решению о строительстве анализ показал, что целесообразнее самим построить такой комплекс. Так что использование отходов древесной промышленности — это рациональное решение как с точки зрения экологии, поскольку позволяет превращать отходы в ценность, так и с точки зрения увеличения конкурентоспособности предприятия”, — сказал Проос.

В своем решении о строительстве предприятие исходило и из стратегической цели Eesti Energia увеличить к 2022 году долю энергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40 процентов от производственного портфеля всего концерна. Доля произведенной в прошлом году в Enefit Energiatootmine возобновляемой электроэнергии составила около 30% от всей произведенной в Eesti Energia возобновляемой энергии.

Строящийся на территории Балтийской электростанции комплекс дробления отходов древесного производства и удаления металла состоит из нескольких устройств, а весь процесс состоит из разных этапов. Сначала отходы древесной промышленности дробятся на куски необходимой величины, затем оттуда удаляется черный и цветной металл, отходы еще раз дробятся и направляются в котел. Проектировочные и строительные работы осуществляет предприятие Esfitech , которое выиграло конкурс поставки и с которой мы и раньше успешно сотрудничали.

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