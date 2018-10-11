Eesti Energia расширяет возможности использования отходов древесной промышленности в производстве энергии

Концерн Eesti Energia готов и в дальнейшем производить больше возобновляемой энергии. ”Лучшей возможностью было бы участие в статистической торговле возобновляемой энергией Европейского Союза, то есть производить здесь возобновляемую энергию и продавать эту статистику тем государствам, где этой энергии не хватает и которые не в состоянии выполнить цели на 2020 год. Таким образом, мы экспортировали бы из Эстонии вместо сырья произведенную здесь электроэнергию и занимали бы более высокие позиции в цепочке ценностей”, — рассказал Март Проос.

Предоставляемые поставщиками отходы древесной промышленности, например, части снесенных зданий, старые рамы и двери, мебель, содержат в большом количестве металл, который препятствует тому, чтобы сразу использовать их на электростанции.

”Существует большое количество поставщиков услуг, которые могут обрабатывать отходы древесной промышленности для того, чтобы они были пригодны для использования на электростанциях, но предшествующий решению о строительстве анализ показал, что целесообразнее самим построить такой комплекс. Так что использование отходов древесной промышленности — это рациональное решение как с точки зрения экологии, поскольку позволяет превращать отходы в ценность, так и с точки зрения увеличения конкурентоспособности предприятия”, — сказал Проос.

В своем решении о строительстве предприятие исходило и из стратегической цели Eesti Energia увеличить к 2022 году долю энергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40 процентов от производственного портфеля всего концерна. Доля произведенной в прошлом году в Enefit Energiatootmine возобновляемой электроэнергии составила около 30% от всей произведенной в Eesti Energia возобновляемой энергии.

Строящийся на территории Балтийской электростанции комплекс дробления отходов древесного производства и удаления металла состоит из нескольких устройств, а весь процесс состоит из разных этапов. Сначала отходы древесной промышленности дробятся на куски необходимой величины, затем оттуда удаляется черный и цветной металл, отходы еще раз дробятся и направляются в котел. Проектировочные и строительные работы осуществляет предприятие Esfitech OÜ, которое выиграло конкурс поставки и с которой мы и раньше успешно сотрудничали.