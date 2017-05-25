Eesti Energia приступает к использованию оборудования, измеряющего качество сланца в реальном времени

Концерн Eesti Energia в ближайшее время приступит на электростанциях, заводах масел и в добывающих предприятиях к установке оборудования, измеряющего параметры сланца в реальном времени, это сделает весь производственный процесс более умным и повысит эффективность аналитики данных.

”Оборудование каждую секунду измеряет параметры сланца, двигающегося по конвейеру, и отправляет результаты измерений на пульт управления. Анализируя данные о качестве топлива и производственные показатели, мы получаем онлайн-контроль над всем циклом производства — от добычи и обогащения сланца до его транспортировки и производства энергии и сланцевого масла. Точная и оперативная информация обеспечивает более гибкое, эффективное, а значит и экологичное производство”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас.

Электростанции Enefit Energiatootmine в ходе пилотного проекта осенью позапрошлого года уже испытывали подобное оборудование, измеряющее в реальном времени качество сланца, когда на линию топливоподачи Эстонской электростанции было установлено подобное устройство, измерявшее содержание золы и влажность сланца в реальном времени. ”Испытания оказались успешными, поскольку подтвердили, что дополнительные оперативные данные о качестве сланца помогают эффективнее планировать и управлять производственным процессом”, — пояснил Тыну Аас.

Установка оборудования, измеряющего качество сланца в реальном времени, является частью программы дигитализации промышленности, запущенной в Eesti Energia в 2015 году, одна из основных целей этой программы — укрепление конкурентоспособности предприятия в изменчивых рыночных условиях. Летом нынешнего года Eesti Energia начнет использовать семь приборов на предприятиях Enefit Kaevandused и Enefit Energiatootmine. Потом будут установлены еще одиннадцать приборов. Данные со всех датчиков в реальном времени будут собираться в общей базе данных. Для закупки оборудования в марте был заключен договор о поставке с немецким предприятием RGI, которое осуществляет поставку и наладку оборудования, установку же концерн осуществит своими силами.