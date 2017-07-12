Eesti Energia приобрел 100% собственности станции совместного производства Пайде

Концерн Eesti Energia приобрел у фирмы Tootus миноритарную долю предприятия Pogi, управляющего станцией совместного производства Пайде. В результате сделки предприятие возобновляемой энергии Eesti Energia, компания Enefit Taastuvenergia, стало единственным собственником станции совместного производства Пайде, сказано в пресс-релизе Eesti Energia.

Председатель правления Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас сказал, что приобретение станции совместного производства ”Пайде” в полную собственность стало логичным продолжением событий прошлой осени, когда была выкуплена доля миноритарного акционера Impera OÜ, и помимо Eesti Energia из собственников осталась еще фирма OÜ Tootus с долей в 16,75%. ”Согласно утвержденной летом 2016 года стратегии концерна Eesti Energia, возобновляемая энергия в течение следующих пяти лет станет одной из важнейших областей роста для Eesti Energia. В Пайде мы производим возобновляемую энергию на новой экологичной станции совместного производства с 2013 года”, — сказал Кярмас. По соглашению сторон, цена сделки останется конфиденциальной.

По словам Андреса Алусалу, собственника фирмы Tootus, продавшей концерну Eesti Energia свою долю, у него был интерес к продаже своей доли, поскольку большая работа по запуску новой станции совместного производства на данный момент уже проделана. ”За годы мы увидели, что нуждаемся в сильном партнере для создания новой и современной станции. Концерн Eesti Energia был заинтересован в инвестировании в Пайде, так и началось наше партнерство в 2011 году. Уже в 2012 году был заложен краеугольный камень новой станции. Сейчас станция совместного производства работает правильно, и я увидел, что пришел подходящий момент для выхода из круга собственников”, — сказал Алусалу. Андрес Алусалу продолжит работу по управлению станцией совместного производства ”Пайде”.

Член правления Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик сказал, что в лице Андреса Алусалу речь идет о человеке, который занимается тепловым хозяйством в Пайде уже более 20 лет. ”Под управлением Андреса Алусалу в 1996 году было основано тепловое предприятие Pogi, в правлении которого Алусалу остается и по сей день. Он знает тепловое хозяйство Пайде как свои пять пальцев. Пайде на сегодняшний день уже три года является на карте Эстонии городом, имеющим собственную электростанцию, которая помогает Эстонии в целом обеспечивать цель рассеивания производства энергии, повышая тем самым энергонезависимость Эстонии”, — сказал Каазик.

7 октября 2011 года концерн Eesti Energia приобрел мажоритарную долю теплового предприятия Pogi, сразу после чего началось строительство новой станции совместного производства. В 2012 году был заложен краеугольный камень новой станции совместного производства, использующей биотопливо. Тестовые пуски оборудования и производство тепла начались на строящейся электростанции в конце 2013 года. Электричество впервые было подано в сеть в июле 2014 года.

Электрическая мощность станции совместного производства ”Пайде” составляет 2 мегаватта, а тепловая мощность — 8 мегаватт. В год станция способна произвести около 7,5 гигаватт-часов электричества, а тепла — около 42 гигаватт-часов. Вместе с пиковыми котельными, которые при необходимости используют в качестве топлива мазут и биомассу, в течение трех последних лет производственная мощность по тепловой энергии в среднем составляла 55 гигаватт-часов в год. Расчетный годовой объем использования древесной щепы на пайдеском энергетическом предприятии составляет примерно 33 000 тонн, поставляют щепу в основном предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности из ближайших окрестностей.

Аналогичной станцией совместного производства Eesti Energia владеет в Латвии, в городе Валка. Станция совместного производства ”Валка” с начала нынешнего года на 100% принадлежит предприятию Enefit Taastuvenergia.