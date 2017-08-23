Eesti Energia построит в Ярвамаа солнечную электростанцию на крыше фермы

Предприятие Eesti Energia построит на крыше находящейся в Ярвамаа молочной фермы OÜ Estonia солнечную электростанцию, которая покроет значительную часть объема потребления электричества в летний период, значится в пресс-релизе.

Уникальным решением является то, что концерн Eesti Energia останется собственником электростанции и будет осуществлять ее обслуживание, а вырабатываемую солнечную электроэнергию сельскохозяйственное предприятие будет использовать для собственных нужд по фиксированному тарифу.

По словам руководителя по продаже энергии Eesti Energia Карлы Агана, строительство солнечной электростанции на крыше финансирует Eesti Energia. ”Предлагаемое нами решение помогает предприятию стать более экологичным без дополнительных инвестиций и сконцентрироваться на своем основном виде деятельности. В концерне Eesti Energia за строительство, управление и обслуживание системы солнечных панелей отвечает предприятие возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia. Произведенное солнечными панелями электричество будет для клиента дешевле покупаемого из электросети. Также цена солнечного электричества зафиксирована на весь договорной период, таким образом, чем выше в будущем поднимется цена на электричество, тем больше будет экономия клиента”, — разъяснил Аган.

OÜ Estonia — это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Эстонии, которое действует в центральной Эстонии, в Ярвамаа. На крыше молочной фермы будет установлена состоящая из 644 солнечных панелей солнечная электростанция инсталлированной мощностью 174 кВт. Устанавливаемая система покроет порядка 15% общего потребления электричества OÜ Estonia за год, при этом свыше половины дневного потребления предприятия в период с апреля по август. В данное время проводятся необходимые подготовительные работы для начала строительства солнечной электростанции. Запланированная продолжительность всего процесса вместе с проектированием составляет три месяца.

Рассеянная энергетика во всем мире является быстро растущим трендом, который дополняет прежнее централизованное производство электричества локальными производственными единицами, расположенными поблизости от места потребления. Цель создания находящихся рядом с клиентом станций по производству солнечного электричества состоит в увеличении доли локального производства электричества в производственном портфеле Eesti Energia. Стратегическая цель Eesti Energia заключается в том, чтобы к 2020 году производить 40% электричества из возобновляемых и альтернативных источников.