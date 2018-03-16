Eesti Energia построит на крыше центра Tasku солнечную электростанцию

Eesti Energia построит на крыше находящегося в центре Тарту торгового центра Tasku солнечную электростанцию, которая будет покрывать до 4% среднего годового объема потребления электроэнергии центра. Заказчиком второй по величине солнечной электростанции в Тарту стала фирма Estiko Energia OÜ, говорится в пресс-релизе.

По словам члена правления Eesti Energia Андреса Сутта, солнечная электростанция является экологичной инвестицией в будущее с низкими рисками, она помогает достичь заметной экономии своих прежних расходов на электроэнергию. ”Цель Eesti Energia заключается в том, чтобы помочь в поиске решений, отвечающих потребностям предприятия. Бизнес-клиентам с большими объемами потребления энергии мы предлагаем качественное оборудование ведущих мировых производителей для производства солнечной электроэнергии. Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, фирма Enefit Green, обеспечивает удобный процесс от проектирования до окончательной наладки и передачи в производство. Enefit Green позаботится и о необходимых клиенту разрешениях на строительство и деятельность, а также документацию для подключения к сети”, — пояснил Сутт.

По словам председателя совета AS Estiko Нейнара Сели, предприятие решило отметить сотый день рождения Эстонской Республики и концерна Estiko, уменьшив свой экологический след и приняв в эксплуатацию до 1 мегаватта возобновляемой энергии. ”В качестве первого шага мы построим на крыше торгового центра Tasku солнечную электростанцию, которая поможет сохранить 750 деревьев и избежать эмиссии 150 тонн CO2 в год”, — добавил Сели.

В центре Tasku, который находится в самом сердце Тарту, работает около 50 магазинов, 10 мест общественного питания, киноцентр Cinamon, конференц-центр Dorpat, медицинский центр и различные бюро. Производственная мощность состоящей из 560 солнечных панелей солнечной электростанции, которая будет построена на крыше центра Tasku, составит 131 кВт. Устанавливаемая система покроет около 4% от общего годового объема потребления электроэнергии центра Tasku. В настоящее время ведутся подготовительные работы, необходимые для начала строительства солнечной электростанции. Станция начнет работу летом.

Концерн Eesti Energia предлагает бизнес-клиентам две возможности внедрения солнечной электроэнергии. В первом случае клиент может выбрать уникальное решение целостной услуги, когда Eesti Energia установит на здании или на участке предприятия солнечную электростанцию и будет продавать клиенту произведенную электроэнергию для покрытия дневного потребления. Первая построенная таким образом солнечная станция находится на крыше молочной фермы OÜ Estonia в Ярвамаа. Решение целостной услуги подходит таким бизнес-клиентам, годовое потребление электроэнергии которых превышает 500 МВтч, а свободная площадь крыши или участка составляет более 2000 м2.

Второй вариант — клиент приобретает у Eesti Energia солнечную электростанцию по принципу ”под ключ”. Концерн Eesti Energia поможет найти подходящее техническое решение, приобретет необходимое оборудование, возьмет на себя его установку и подготовительные работы. Больше информации о предлагаемых концерном Eesti Energia решениях в области солнечной электроэненгии находится на домашней странице.

Рассеянная энергетика — это быстро растущий во всем мире тренд, который дополняет существующее центральное производство электроэнергии локальными производственными единицами рядом с местом потребления.