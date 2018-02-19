Eesti Energia получила престижную премию за иорданский проект

Компания Attarat Power Company, частью которой владеет Eesti Energia, стала победителем на конкурсе лучших сделок 2017 года Project Finance International в категории сделок с ресурсами в регионе Ближнего Востока и Африки. Признания был удостоен проект создаваемой в Иордании электростанции и шахты, значится в пресс-релизе.



Член правления Eesti Energia Маргус Вальс отметил, что за короткое время это уже вторая международная награда, присуждаемая проекту.

”В конце прошлого года проект создания в Иордании электростанции был награжден призом за инновативность на мероприятии, где вручались награды в сфере энергетики Азии. Это международный проект, в успех которого внесли свой вклад десятки и даже сотни жителей Эстонии, вложившие в него тысячи часов. В число этих людей входят работники Eesti Energia, а также эксперты из наших университетов и научных организаций. Еще одна международная награда служит сообщением для всех этих людей: сотрудничая, мы нанесем Эстонию на карту мира. Проект в Иордании, несомненно, позволил достичь этой цели”.

Инвестиция в создание сланцевой электростанции и карьера в Иордании в размере 2,1 миллиарда долларов является крупнейшей разовой инвестицией в сфере сланцевой энергетики за всю историю. Работающая на местном топливе электростанция существенно повысит энергетическую безопасность Иордании, которая сегодня на 95% зависит от импортируемой энергии.

Сланцевая электростанция мощностью брутто в 554 МВт будет располагаться в центральной части Иордании, в регионе Аттарат Ум Гудран. Вместе со сланцевой электростанцией создается также сланцевый карьер годовой мощностью примерно 10 м/т и инфраструктура. Владельцами сланцевой электростанции и карьера с равными долями в 45% являются малазийское предприятие YTL Power International Berhad и китайское предприятие Yudean Group, доля Eesti Energia составляет 10%. Строительством электростанции занимается китайский строительный гигант Guangdong Power Corporation. Реализацию проекта в объеме примерно 1,6 миллиарда долларов США финансируют китайские банки.

Электростанция будет готова и начнет свою работу в 2020 году.