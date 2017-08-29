Eesti Energia организует аукцион на право застройки гидроэлектростанции ”Линнамяэ”

Сегодня начался аукцион на право застройки гидроэлектростанции ”Линнамяэ”. Концерн Eesti Energia выставил право застройки на аукцион, потому что перспективы продолжения производства электричества на гидроэлектростанции ”Линнамяэ” неясны.

Член правления оперирующего гидроэлектростанцией ”Линнамяэ” предприятия Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик сказал, что гидроэлектростанцию восстановили в 2002 году, выполняя волю собственника и соблюдая все действовавшие тогда законы.

”Право застройки было выдано нам в 2002 году на 99 лет. Но за 15 лет законодательство значительно изменилось. Поскольку годами оставалось непонятным, можно ли будет сохранить дамбу и продолжить производство электричества, концерн Eesti Energia принял решение выставить право застройки территории электростанции вместе с важными частями на аукцион”, — сказал Каазик.

”Местные жители и самоуправление годами поддерживали продолжение производства электричества на электростанции ”Линнамяэ” и сохранение плотины. Гидроэлектростанция ”Линнамяэ” и запруда дополняют друг друга, озеро также является важной зоной отдыха для волости Йыэляхтме, а станция представляет собой важную достопримечательность. С другой стороны, государственные учреждения, занимающиеся окружающей средой, придерживаются мнения, что плотину нужно демонтировать, чтобы рыбы семейства лососевых могли добираться до природного уступа водопада Ягала, который находится выше по течению от гидроэлектростанции. В течение последних лет мы провели свыше десяти исследований для поиска возможностей продолжения производства электричества таким образом, чтобы рыба могла каким-либо образом преодолеть плотину. До сих пор ни один из предложенных проектов, к сожалению, не нашел одобрения у учреждений по окружающей среде и ученых”, — пояснил Иннар Каазик.

Находящаяся на реке Ягала электростанция ”Линнамяэ” является одной из крупнейших гидроэлектростанций Эстонии. Строительство гидроэлектростанции было начато в 1922 году, а в 1924 году электростанция начала производство. Здание гидроэлектростанции было разрушено во время Второй мировой войны, но плотина сохранилась.

Концерн Eesti Energia реконструировал гидроэлектростанцию в 2002 году, когда на станции снова было запушено производство электричества. Мощность гидроэлектростанции составляет 1,15 мегаватт, а в последние годы она производила приблизительно 5000 гигаватт-часов электричества в год.

Такого объема электричества достаточно для покрытия годового потребления более 2000 домохозяйств со средним уровнем потребления. Произведенное гидроэлектростанцией ”Линнамяэ” электричество составило в 2016 году около 1% от общего объема производства возобновляемой энергии в Eesti Energia.

Ресурс гидроэнергии в Эстонии ограничен из-за природных условий, и развитие производства больших объемов энергии из воды в Эстонии невозможно. На данный момент в Эстонии порядка 50 гидроэлектростанций общей мощностью 9 мегаватт. Для сравнения, мощность одного ветрогенератора в парке ветряков Eesti Energia ”Аулепа” составляет 3 мегаватта, всего в парке 16 ветрогенераторов общей мощностью 48 мегаватт.

Начальная цена права застройки гидроэлектростанции составляет на аукционе 648 076 евро. Свои предложения можно делать до 6 октября. С более точной информацией об аукционе можно ознакомиться здесь.