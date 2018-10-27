Eesti Energia объявляет конкурс идей для развития клиентских и сетевых услуг

На конкурс, например, ожидаются идеи о том, как найти наилучший способ для накапливания солнечной и ветряной энергии. Весь мир все больше движется в направлении производства возобновляемой энергии, но поиск хороших решений, как сделать производство энергии независимым от погодных условий, ведется до сих пор. Аналогично этому в хорошем ответе нуждается и вопрос, как превратить электромобили, тенденция роста использования которых очевидно растет, в мобильные накопители, которые доставляют электроэнергию туда, где нет электросети.

Помимо Эстонии принять участие в конкурсе идей Enefit Idea Hub могут также университеты и стартапы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Польше — это те рынки, на которых представлен концерн Eesti Energia. Информация о конкурсе распространяется через организации, объединяющие университеты и стартапы.

Для того чтобы представить цели конкурса и более точно сформулировать вызовы энергетического сектора, концерн Eesti Energia организует мотивационный день в Таллинне и Хельсинки. Приглашенные в Таллинн лекторы это международно известный спикер технологий будущего Минтер Дайэл и соучредитель эстонского стартапа Veriff Каарел Коткас, а в Хельсинки — основатель предприятия Wolt Элиас Аалто и основатель ИТ-предприятия Varjo Нико Эйден. На обоих мотивационных днях выступят и члены правления Eesti Energia, которые расскажут о будущем энергетического сектора и предоставят обзор вызовов, идеи по решению которых ожидаются на конкурсе.

Срок подачи идей — 18 ноября 2018 года.

Ранее концерн Eesti Energia проводил много совместных проектов с университетами. Например, в настоящее время вместе с TalTech ведется исследование возможностей повторного использования известняка — побочного продукта добычи сланца. С Эстонским университетом естественных наук ведется сотрудничество с целью использования сланцевой золы в сельском хозяйстве. Поиск решений для вызовов идет и в сотрудничестве с частным сектором: в числе наиболее важных проектов также технология производства жидких топлив Enefit280, которую мы разработали вместе с международным предприятием Outotec.