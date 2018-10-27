27.10.2018, 12:26

Eesti Energia объявляет конкурс идей для развития клиентских и сетевых услуг

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rus.delfi.ee
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Eesti Energia ja ESTMA hooned
Eesti Energia ja ESTMA hoonedFoto: Madis Veltman

Для того чтобы привлечь к сбору новых идей университеты, стартапы, а также и своих работников, концерн Eesti Energia впервые объявляет международный конкурс Enefit Idea Hub – The Pitch. Идеи ожидаются в двух сферах: умные услуги для клиентов и умная сеть. Призовой фонд конкурса составляет 30 000 евро, сказано в пресс-релизе.

”Ожидания клиентов к энергетическим предприятиям меняются. При потреблении энергии клиенты все чаще хотят выражать свое мнение, а также и сами производить энергию. Это не такое изменение, которое происходит где-то вдалеке. Оно происходит прямо здесь, у нас во дворе. По предпочтениям и запросам наших клиентов мы видим, что уровень ожиданий повышается. Поэтому-то нашей целью и является посмотреть вместе с партнерами в будущее в рамках конкурса идей и найти новые решения, с помощью которых клиенты смогли бы более разумно и эффективно использовать энергию”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

”Мы уверены, что Эстония это идеальная страна, где можно проводить подобные конкурсы идей в сфере энергии. С позиции стопроцентного покрытия умными счетчиками в мире энергии мы являемся одними из первопроходцев. У жителей Эстонии всегда была склонность к тестированию и использованию различных электронных решений, а благодаря центральному хранилищу данных информация о потреблении и производстве электроэнергии на 100% прозрачна и доступна для всех на равных основаниях”, — добавил он.

На конкурс, например, ожидаются идеи о том, как найти наилучший способ для накапливания солнечной и ветряной энергии. Весь мир все больше движется в направлении производства возобновляемой энергии, но поиск хороших решений, как сделать производство энергии независимым от погодных условий, ведется до сих пор. Аналогично этому в хорошем ответе нуждается и вопрос, как превратить электромобили, тенденция роста использования которых очевидно растет, в мобильные накопители, которые доставляют электроэнергию туда, где нет электросети.

Помимо Эстонии принять участие в конкурсе идей Enefit Idea Hub могут также университеты и стартапы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Польше — это те рынки, на которых представлен концерн Eesti Energia. Информация о конкурсе распространяется через организации, объединяющие университеты и стартапы.

Для того чтобы представить цели конкурса и более точно сформулировать вызовы энергетического сектора, концерн Eesti Energia организует мотивационный день в Таллинне и Хельсинки. Приглашенные в Таллинн лекторы это международно известный спикер технологий будущего Минтер Дайэл и соучредитель эстонского стартапа Veriff Каарел Коткас, а в Хельсинки — основатель предприятия Wolt Элиас Аалто и основатель ИТ-предприятия Varjo Нико Эйден. На обоих мотивационных днях выступят и члены правления Eesti Energia, которые расскажут о будущем энергетического сектора и предоставят обзор вызовов, идеи по решению которых ожидаются на конкурсе.

Срок подачи идей — 18 ноября 2018 года.

ТОП

Ранее концерн Eesti Energia проводил много совместных проектов с университетами. Например, в настоящее время вместе с TalTech ведется исследование возможностей повторного использования известняка — побочного продукта добычи сланца. С Эстонским университетом естественных наук ведется сотрудничество с целью использования сланцевой золы в сельском хозяйстве. Поиск решений для вызовов идет и в сотрудничестве с частным сектором: в числе наиболее важных проектов также технология производства жидких топлив Enefit280, которую мы разработали вместе с международным предприятием Outotec.

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