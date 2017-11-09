Eesti Energia обещает повысить качество производимого бензина

На дочернем предприятии Eesti Energia – Enefit Energiatootmine – запущен блок очистки бензина, в результате чего улучшится качество производимой на заводе масел бензиновой фракции, и расширятся возможности ее реализации, сообщает фирма.

”Технология предполагает очищение производимых на заводе масел сланцевого бензина от примесей, ухудшающих его качество — меркаптанов и сероводорода. Сероводород удаляется практически полностью, а объем меркаптанов существенно уменьшается. Таким образом повышается качество конечного продукта — сланцевого бензина”, — рассказал председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас.

Аас добавил, что новый более качественный продукт должен расширить возможности и увеличить прибыльность реализации сланцевого бензина. ”Важно также, что очистка бензиновой фракции не сопровождается дополнительным влиянием на окружающую среду”, — отметил Аас.

Блок очистки бензина является важным проектом, раскрывающий ценностный потенциал сланца с помощью опыта и компетенции инженеров Eesti Energia. В развитие технологии очистки бензина существенный вклад внесли инженеры Eesti Energia. Блок же был построен в сотрудничестве дочерних предприятий Eesti Energia — Enefit Solutions и объединяющего заводы масел и электростанции Enefit Energiatootmine.