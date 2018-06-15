Eesti Energia направляет 300 000 тонн известняка в цикличную экономику

По словам председателя правления EVR Cargo Рауля Тоомсалу, перевозка по железной дороге известняка, возникающего в ходе добычи сланца, приносит пользу как в экономическом, так и в экологическом смысле. ”По сравнению с перевозками по шоссе, железнодорожные перевозки являются более экологичными, создают меньше шума, а также позволяют уменьшить количество пробок и несчастных случаев на шоссе. Если где-то в качестве побочного продукта уже возникает известняк, то, разумеется, имеет смысл его использовать, не создавая при этом в Эстонии новых добывающих предприятий специально ради строительства какого-либо нового объекта”, — отметил Тоомсалу. EVR Cargo в течение года поставит известняк, произведенный Eesti Energia, как минимум четырем партнерам.

По словам члена правления Graniidikeskus Марека Леэмета, для них при использовании произведенного в сланцевых шахтах известняка определяющим аргументом также стали экология и конкурентоспособное соотношение цены и качества, а также — свойства известняка. ”Прочность известняка и его свойства во многом зависят от того, в каком регионе он был добыт.

Известняк из сланцевых шахт очень хорошо подходит для строительства дорог и прочих объектов. При создании дорог важно подобрать правильный материал для правильного слоя, здесь нужно учитывать, что прошедший процесс обогащения известняк из сланцевой шахты обладает достаточной прочностью по дробимости, чтобы его можно было применять на различных строительных объектах”, — поясняет Марек Леэмет. По его словам, Graniidikeskus планирует купить у Eesti Energia в течение года почти 100 000 тонн различных известняковых продуктов, которым будут придавать дополнительную ценность на месте в зависимости от необходимости.

В Eesti Energia в качестве побочного продукта добычи сланца возникает до 5 миллионов тонн известняка в год. Цель Eesti Energia заключается в расширении использования известняка исходя из принципов циклической экономики. Известняк хорошо подходит для строительства дорог, больших площадей, плотин и других массивных объектов. В то же время щебень из известняка, например, является хорошим покрытием для обновления лесных дорог.

К пресс-сообщению прилагаются фотографии и видеоклип о грузе известняка из шахты ”Эстония”, который был доставлен компанией Eesti Raudtee в Пярнумаа через станции ”Йыхви” и ”Юлемисте” и по инфраструктуре Edelaraudtee в Пярну. Фото- и видеоматериалы предоставлены со стороны Graniidikeskus.