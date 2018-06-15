Eesti Energia направляет 300 000 тонн известняка в цикличную экономику

Eesti Energia в 2018 году передает 300 000 тонн известняка в цикличную экономику, поставляя в сотрудничестве с партнером EVR Cargo железнодорожным транспортом известняк из Ида-Вирумаа в разные регионы Эстонии. Речь идет о известняке, добываемом из земных недр в качестве побочного продукта добычи сланца. В том числе в Пярнумаа для организации Graniidikeskus будет поставлено 100 000 тонн известняка, на сегодняшний день в Пярну уже прибыло примерно 20 000 тонн из этого объема.
При добыче сланца из-под земли вместе со сланцем добывается и известняк, поскольку сланец с известняком залегают в земных недрах чередующимися слоями. Известняк отделяется от сланца в процессе обогащения, в результате чего этот известняк становится чистым и не содержит органики. ”Известняк из сланцевой шахты хорошо подходит для строительства дорог или больших площадей, его также использовали и для строительства других крупных объектов.
Например, миллион тонн известняка из шахты Eesti Energia был использован в период с 2007 по 2008 год для строительства окружной дороги Кукрузе в окрестностях Йыхви”, — говорит директор проекта Eesti Energia Андрес Вайнола. По его словам, в ходе процессов производства энергии возникают различные побочные продукты, которым стоит найти возможности применения исходя из принципов цикличной экономики: ”Это полезно исходя как из охраны окружающей среды, так и из принципов экономного потребления”.