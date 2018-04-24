24.04.2018, 09:10

Eesti Energia начнет продавать сланец предприятию Viru Keemia Grupp


rus.delfi.ee
EST
Eesti Energia
Priit Simson

Eesti Energia и Viru Keemia Grupp (VKG) заключили договор купли-продажи сланца, который вступит в силу в июне. В течение трех лет Eesti Energia продаст VKG почти миллион тонн сланца. Другие подробности договора, в том числе и цена сырья, останутся по договоренности сторон конфиденциальными, говорится в пресс-релизе.

”На сегодняшний день мы уже почти полтора года используем в северо-восточной части шахты ”Эстония” усовершенствованный метод камерной лавы, а два года назад построили первый подземный пруд-отстойник. Благодаря подобным технологическим решениям мы можем добывать сланец более эффективно, оказывая меньшее воздействие на окружающую среду, а также у нас имеется возможность продавать его другим организациям, развивающими сланцевый сектор. Я уверен, что сотрудничество двух крупнейших представителей сланцевой промышленности будет в любом случае полезным для развития всей сферы”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

По словам председателя правления концерна Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, заключение договора является особенно положительным и по той причине, что помимо сланцевых предприятий от этого выиграют как регион, так и государство. ”Уже с июня предприятие VKG сможет вновь запустить работающую по технологии Kiviter фабрику сланцевого масла, которая простаивала до сих пор законсервированной из-за отсутствия сырья, при этом будет создано около десяти дополнительных рабочих мест. Концерн Eesti Energia сможет заработать прибыль на добыче, а государство — на экологических платах и возросшем обороте экспорта”, — добавил Асманн.

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В соответствии с Законом о недрах, в Эстонии можно добывать до 20 миллионов тонн сланца в год. Предел добычи распределяется в соответствии с выданными разрешениями на добычу между четырьмя предприятиями, использующими сланец: Eesti Energia, VKG, Kiviõli Keemiatööstus и Kunda Nordic Tsement. В зависимости от производственных возможностей и потребностей, использующие сланец предприятия и раньше продавали друг другу сланец или покупали его.

В прошлом году сланцевая промышленность пополнила государственную казну на 103 миллиона евро, 70% из которых составил вклад Eesti Energia, и 20% — Viru Keemia Grupp. Взаимное сотрудничество предприятий помогает сланцевой промышленности вносить максимальный вклад в государственный бюджет, обеспечивая при этом энергетическую независимость Эстонии.

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